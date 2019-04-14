Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской областиИзвестия 17:30
Экскурсионный автобус с 40 детьми попал в ДТП в Тульской области, один человек пострадал, сообщает в воскресенье, 14 апреля, пресс-служба регионального управления МЧС. Инцидент произошел на 131-м километре трассы Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» около деревни Волынцево городского округа Тула.
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