Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской областиИзвестия 17:30

Экскурсионный автобус с 40 детьми попал в ДТП в Тульской области, один человек пострадал, сообщает в воскресенье, 14 апреля, пресс-служба регионального управления МЧС. Инцидент произошел на 131-м километре трассы Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» около деревни Волынцево городского округа Тула.
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В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

РИА Новости16:41

Попавшая в ДТП под Тулой жительница Орла рассказала, что спасло им жизнь

Первый Тульский17:56

Школьников, попавших в ДТП с автобусом под Тулой, отправят домой в Орел 15 апреля

ТАСС17:25

Автобус с детьми съехал в кювет под Тулой: фото и видео с места происшествия

MySLO.ru17:02

В Тульской области в ДТП попал автобус с 40 детьми

Центр 7116:02

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

Тульские новости15:46

Автобус с 40 детьми перевернулся под Тулой, пострадала сопровождающая

Интерфакс16:32
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
Наука

Специалисты рассказали, насколько полезен сыр

Группа канадских ученых провела исследование, в ходе которого определила, насколько полезен сыр.
Обновлено вчера в 10:05
Здоровье

6 советов помогут волгоградцам избавиться от лишней воды в организме

«Волгоградская правда.ру» публикует советы, которые помогут легко и безвредно попрощаться с лишней водой.
Обновлено в 14:24
Авто

Названы самые доступные внедорожники и кроссоверы в России

Обновлено в 13:08
Происшествия

Голый новокузнечанин металлической трубой разбил несколько автомобилей

Один из жильцов дома воскресным утром снял на видео, как во дворе дома появился раздетый мужчина в одних трусах.
Обновлено в 10:18
Общество

Двадцать регионов переходят с аналогового телевещания на цифровое

В 2019 году все 85 регионов России переходят от аналогового к цифровому телевещанию.
Обновлено в 19:10
Общество

Кто имеет право на «семипалатинские» льготы?

На компенсации имеют право люди, которые родились или жили на территории, попавшей в зону прохождения радиоактивного следа во время этих испытаний.
Обновлено в 20:18
Политика

Парусник «Седов» продолжает свой рейс, несмотря на препоны русофобов

Власти Таллинна сожалеют о решении МИД в отношении "Седова" >> В пятницу, 12 апреля, стало известно, что польские власти запретили российскому учебному паруснику "Седов", направлявшемуся в порт Гдыня, заход в территориальные воды республики.
Обновлено вчера в 08:30
Гаджеты

Apple тратит сотни миллионов долларов на игры для службы Arcade

Утверждается, что Apple тратит сотни миллионов долларов — по оценкам, уже более $500 млн, — чтобы интересующие её проекты появились в Arcade.
Обновлено в 15:00
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:38
Политика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено 12 апреля в 11:04
Политика

Отец Бутиной надеется на поддержку России в вопросе погашения долгов

Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах Марии Бутиной, выразил надежду на государственную поддержку России в вопросе погашения задолженности дочери перед адвокатами.
Обновлено в 19:47
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Политика

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии

Социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Принадлежавший Порошенко завод станет главной базой ремонта кораблей ЧФ

Обновлено в 20:10
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено в 17:50
Общество

На Сахалине разработали программу по трехкратному увеличению турпотока

Подготовлена программа, которая позволит увеличить ежегодный туристический поток в регион в три раза.
Обновлено в 20:48
Транспорт

«Автодор» повысил тарифы для платных дорог

Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено в 18:43
Происшествия

В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека

Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес

Любовница Валерия Золотухина проигнорировала похороны его жены

Только на похоронах Золотухина соперницы примирились, вместе оплакивая любимого. Первый шаг сделала Тамара Владимировна.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Военный технополис «Эра» получит первые результаты исследований в этом году

Военный инновационный технополис "Эра" планирует получить первые практические результаты создания новых систем и модернизации разработок в оборонной сфере уже в этом году, в настоящий момент технополис реализует 55 научно-исследовательских проектов, сообщил временно исполняющий обязанности начальника технополиса полковник Игорь Дробот в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная Звезда".
Обновлено в 19:46
Культура

Телепроект «Дом-2» готовят к закрытию

В ряде СМИ со ссылкой на телеведующую Ольгу Орлову появилась информация о том, что телепроект «Дом-2» готовят к закрытию.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Гатчине из-за дымящегося смартфона эвакуировали торговый центр

В торговом центре «Кубус» 14 апреля произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать всех посетителей, пишет 47news.
Обновлено в 14:59
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Общество

Около половины россиян работают не по специальности

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что около половины россиян работают не по той специальности, которой обучались в университете.
Обновлено в 20:15
Космос

Послание пришельцев на китайском озере взбудоражило ученых

Внеземные цивилизации оставили свое послание жителям Земли на одном из озер расположенных в Китае.
Обновлено в 20:35
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено 12 апреля в 00:55
Финансы

Ставки по банковским вкладам продолжают снижаться

Ставки банковским вкладам за последние две недели начали понижаться.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

Британский спецназ в Эстонии занялся слежкой за Россией, пишут СМИ

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), переброшенные полгода назад в Эстонию, занимаются мониторингом "российской активности" в приграничных районах, пишет британский таблоид Daily Star.
Обновлено в 19:13
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Обновлено в 20:47
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