Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

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