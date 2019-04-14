Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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Попавшая в ДТП под Тулой жительница Орла рассказала, что спасло им жизнь
Первый Тульскийвчера в 17:56
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Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
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Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
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Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Путин и Медведев отчитались о своих доходах за 2018 год
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Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
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Общество
Минприроды заступилось за домашних животных
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Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Гуайдо обвинил Кубу и Россию в военной интервенции в Венесуэлу
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о незаконном нахождении российских и кубинских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 15:17
Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»
Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен, Оливер Бьоркстранд и Кэм Аткинсон.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Звезды предупредили, чей брак под угрозой: гороскоп с 15 по 21 апреля
Узнайте, кому из знаков зодиака светила советуют поработать над сохранением любви и отношений.
Обновлено вчера в 23:33
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено 13 апреля в 07:08
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Политика
Визит Ким Чен Ына в Россию может состояться в конце апреля
Визит председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Обновлено вчера в 20:47
Общество
«Лучше станет, но со временем»: глава СГК объяснил, почему тарифы должны быть на 3% выше инфляции
Генеральный директор СГК Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС рассказал, как в компании видят возможное повышение тарифов — на 3% в год выше инфляции.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
«ПСЖ» пропустил пять мячей от «Лилля» в чемпионате Франции
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" в гостях был разгромлен "Лиллем" со счетом 1:5. Последний раз "ПСЖ" пропускал пять мячей во внутреннем первенстве в декабре 2000 года.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено вчера в 20:02
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 12 апреля в 00:24
Экономика
C гендиректора сети «Я любимый» спросят за долги
В апреле 2018 года действовало 26 супермаркетов «Я любимый».
Обновлено вчера в 19:08
Политика
СМИ сообщили о готовности России выплатить долг Совету Европы
Россия готова выплатить Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
На Урале и в Сибири предложили провести «перепись» хвостохранилищ
Ученые предложили составить полный реестр всех хвостохранилищ, в которых содержатся токсичные отходы горнорудной промышленности.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Парламентарий напомнил, что в начале апреля житель Свердловской области Николай Васильев получил 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 17:46
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» вводит сезонные тарифы на платных участках дорог, которые находятся в ее доверительном управлении.
Обновлено вчера в 18:43
Культура
Рудковская высказалась о замене музыки в номере сына Плющенко
Продюсер Яна Рудковская высказалась относительно ситуации с выступлением в Японии их общего с фигуристом Евгением Плющенко сына, передает Hello.
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