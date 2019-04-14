Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
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Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
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«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
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Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
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Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
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