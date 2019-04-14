Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

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Автобус с 40 детьми перевернулся под Тулой, пострадала сопровождающая

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Центр 71вчера в 16:02

В Тульской области перевернулся автобус с детьми

Тульские новостивчера в 15:46
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Стала известна зарплата российских священников

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Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
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Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
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Политика

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В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

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Футбол

«Лилль» забил пять мячей в ворота «ПСЖ»

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "ПСЖ" со счетом 5:1.
Обновлено вчера в 16:57
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Авто

Volkswagen представил большой электрический кроссовер

Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
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Транспорт

Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11

В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
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Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
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Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

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Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
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Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I

Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
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Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Армия и оружие

Как при обороне Порт-Артура зародились войска РЭБ

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Дьяченко поднялась в рейтинг WTA

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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
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Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в в 3-й детской поликлинике города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
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Силы ЧФ организовали слежение за эсминцем США в Чёрном море

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross», — говорится в сообщении.
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Ведущие гастроэнтерологи России соберутся на конференции в Ростове

В Областном консультативно-диагностическом центре в Ростове состоится конференция, посвященная вопросам гастроэнтерологии и эндоскопии, сообщают организаторы.
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Технологии

На «Фукусиме» начали извлекать топливные стержни из третьего реактора

В Японии приступили к извлечению неиспользованных топливных стержней из специального бассейна в третьем реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:46
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