Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru 16:06
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия
В Мордовии подростка застрелили из проезжающего автомобиля
Пятнадцатилетнего школьника застрелили возле дороги в мордовском селе Большие Березники из проезжавшей машины, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Посол РФ в Хорватии с иронией назвал НАТО самым успешным альянсом в современной истории
Североатлантический альянс является самой "успешной" военной организацией в современной истории с учетом "числа авантюр, в которые страны НАТО влезали в нарушение международного права без соответствующих решений Совета Безопасности ООН в последние 20 лет".
Обновлено в 09:04
Гаджеты
4 правила зарядки смартфона, которые позволят ему работать дольше
Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
Обновлено вчера в 07:08
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 20:07
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
Стало известно, сколько россиян работают не по специальности
Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием).
Обновлено в 21:21
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:32
Общество
В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание
Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Еще по 1,2 тыс. единиц приходится на Подмосковье и Санкт-Петербург, а лидерство среди нестоличных регионов оказалось за Краснодарским краем, где насчитали 391 люксовый автомобиль.
Обновлено в 08:40
Здоровье
В сахалинском роддоме открылся ЗАГС
Новое отделение ЗАГСа появилось прямо в перинатальном центре Сахалинской областной больницы.
Обновлено в 22:18
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Спартака» на матч чемпионата России
Стали известны стартовые составы "Ростова" и московского "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Швейцарские ученые заявили о создании нового вида молекул жира, которые при попадании в воду преобразуются в мембраны и не позволяют воде замерзать даже при очень низких температурах, сообщает портал «bitcryptonews.ru».
Обновлено 12 апреля в 15:01
Политика
Россия готова отдать долг €60 млн Совету Европы
Россия готова вернуть Совету Европы (СЕ) долг в €60 млн, который набежал за два года невыплат.
Обновлено в 18:35
Культура
Слухи о закрытии «Дома-2» получили подтверждение
Продюсеры готовятся к старту нового телешоу, которое, как говорят, станет «продолжением» скандально известного «Дома-2».
Обновлено в 00:00
Культура
Я родилась в Париже: лучшие фото прекрасной Эммы Уотсон
Звезде "Гарри Поттера" 15 апреля исполняется 29 лет Британская актриса Эмма Уотсон, родившаяся в Париже и прославившаяся в Голливуде, отмечает 15 апреля свое 29-летие.
Обновлено в 21:25
Футбол
Болельщики ФК «Ростов» обидели беременную жену Ивана Новосельцева шуточным фото
Болельщики футбольного клуба «Ростов» отправили шуточное фото беременной жене Ивана Новосельцева – Екатерине Кейру.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено в 22:11
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено в 14:58
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено в 20:06
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Экономика
РСПП раскритиковал новую версию законопроекта о загрязняющих выбросах
РСПП раскритиковал законопроект Минприроды по квотированию загрязняющих выбросов, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:49
Политика
Стало известно, когда Ким Чен Ын может приехать в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:21
Транспорт
«Автодор» повысил тарифы для платных дорог
Госкомпания «Автодор» ввела сезонные тарифы на участки своих платных дорог. Изменения вступают в силу, начиная с сегодня, 15 апреля.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В результате торнадо в четырёх штатах США погибли восемь человек
В США в результате торнадо в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи и Алабама погибли восемь человек, десятки пострадали и пропали без вести.
Обновлено в 21:57
Политика
Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского
Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Обнародовано «секретное» видео с Юлией Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева обнародовала видеозапись, сделанную за несколько месяцев до смерти звезды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РЕН.
Обновлено в 16:36