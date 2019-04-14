Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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В Тульской области экскурсионный автобус с детьми попал в ДТП

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Происшествия

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Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС

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Предположительно, юношу застрелили из проезжавшей машины, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
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В течение дня понедельника в Москве ожидается 10-12 градусов выше нуля, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
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Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
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Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
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Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
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Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
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Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

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Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько

Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
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Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
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В 2017 году сенатор заработал 4,6 млн рублей, а доход его супруги составлял 2,2 млн рублей.
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