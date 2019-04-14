Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru вчера в 16:06
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего в салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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Попавшая в ДТП под Тулой жительница Орла рассказала, что спасло им жизнь
Первый Тульскийвчера в 17:56
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:43, Ашберн
Происшествия
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Почти 40 человек и техника ищут шестилетнего мальчика в Туве, который в воскресенье ушел из дома на прогулку и не вернулся, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУ МЧС Тувы Луиза Намчыл.
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
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Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ.
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Социал-демократы победили на парламентских выборах в Финляндии
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Подростка застрелили из проезжающего автомобиля в Мордовии
Предположительно, юношу застрелили из проезжавшей машины, сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.
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Панарин помог «Коламбусу» в третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В течение дня понедельника в Москве ожидается 10-12 градусов выше нуля, в Подмосковье - плюс 7-12 градусов.
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Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
На ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
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Танец Порошенко в Киеве назвали прощальным концертом
Обновлено вчера в 19:52
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Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
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Один человек погиб при стрельбе в церкви в Канаде
Мужчина устроил стрельбу в церкви в канадском городе Салмон-Арм, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Global News.
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Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
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В результате погибли три человека, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
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Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
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Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько
Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.
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Четырехлетний мальчик погиб и двухлетняя девочка пострадала во время пожара в частном доме в селе Барахоево Красночикойского района Забайкальского края, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.
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Как сообщает портал «Родной Город», эксперты советуют во время зарядки смартфона не запускать на нем требовательные программы, так как это ведет к перегреву смартфона.
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«Русал» хочет построить завод в США
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На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
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Как изменились доходы сенаторов Оренбуржья
В 2017 году сенатор заработал 4,6 млн рублей, а доход его супруги составлял 2,2 млн рублей.
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