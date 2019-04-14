Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под ТулойГазета.Ru 16:06
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости". По имеющимся данным, всего салоне автобуса находились 40 детей и несколько сопровождающих.
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