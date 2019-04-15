Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьмиРБК 16:16

Руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев уточнил изданию «Myslo новости», что авария произошла в Ленинском районе, рядом с деревней Волынцево. По его словам, в салоне автобуса Mercedes c номерами Орловской области, находились 40 детей, а также пятеро сопровождающих.

Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми

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