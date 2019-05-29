Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в МадридеМатч ТВ 02:44
Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона «Метрополитано» в Мадриде, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов.
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Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
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В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
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Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
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Авто
Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа
Японская компания Hyundai продолжает испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
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Энергетика
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Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсант» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» зарубеж составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
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Футбол
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли
Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Финансы
Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии
В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 19:03
Путешествия
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Стоимость отдыха на двоих на знаменитых курортах мира сопоставима со стоимостью самого дешевого жилья в Екатеринбурге, подсчитали специалисты портала N1.Ru.
Обновлено в 02:37
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
«Черная программа»: США готовят новые ядерные ракеты для В-21
Американские военные обозреватели отметили существенный прогресс в так называемой "черной программе", в рамках которой США создают новый бомбардировщик В-21.
Обновлено вчера в 11:21
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Гала-концерт «Студвесны» состоялся в Брянске на Набережной
Обновлено в 01:50
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
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Общество
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Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Здоровье
Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области
О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.
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Политика
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Савченко объявила о намерении участвовать в выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что её партия примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 16:41
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В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Спорт
Российские гимнастки выиграли два золота на этапе Гран-при в Израиле
Российские гимнастки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова стали триумфаторами этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходит израильском Холоне.
Обновлено вчера в 20:48
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15