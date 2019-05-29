Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в МадридеМатч ТВ 02:44

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Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона «Метрополитано» в Мадриде, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов.
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