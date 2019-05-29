Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом в МадридеНева Спорт 06:03

Автобус футбольного клуба «Ливерпуль» застрял в туннеле под стадионом «Ванда Метрополитано». Как сообщил ливерпульский журналист крис Чэмберс на своей странице в «Твиттере», о причинах задержки ничего не известно. Отмечается, что автобус смог продолжить движение в сторону отеля лишь через полчаса.

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом в Мадриде

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