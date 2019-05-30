Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.
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Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Новосибирской области в ДТП погибли два человека
В полиции констатировали, что в результате аварии водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, и еще три человека (женщина и двое мужчин) госпитализированы с различными травмами.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Спорт
Вирер, Виндиш и Хофер посетили этап «Джиро д’Италия» в Антхольце
Биатлонисты сборной Италии посетили 17-й этап престижной веломногодневки «Джиро д’Италия».
Обновлено в 04:09
Футбол
Хаби Алонсо может возглавить «Реал Сосьедад»
Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо станет главным тренером "Реал Сосьедад", утверждает Football Espana.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
«Четырехдневная» супруга Николаса Кейджа дала первое интервью
На днях 34-летняя визажистка Эрика Койке, которая всего четыре дня числилась законной супругой 55-летнего Николаса Кейджа, впервые позволила себе прокомментировать историю своего развода.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 02:37
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 04:21
Финансы
На доплаты к пенсии предлагают выделить 4 млрд рублей
Федеральные власти предлагают дополнительно заложить в бюджет на этот год больше четырех млрд рублей на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Бывшие жены оставили актера Ивана Краско без жилья
88-летний Иван Краско фактически остался без крыши над головой. Все имущество актера поделили между собой бывшие жены.
Обновлено в 03:55
Футбол
Божовича уволят в случае вылета «Крыльев» в ФНЛ
По данным «Матч ТВ», в случае вылета «Крыльев Советов» в ФНЛ в руководстве самарского клуба произойдут масштабные изменения, а главный тренер команды Миодраг Божович будет отправлен в отставку.
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Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Политика
Шотландия хочет провести референдум о независимости от Великобритании
Правительство Шотландии обнародовало законопроект, который допускает проведение нового референдума о независимости от Великобритании.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Я сравнил бы наших парней со львами, которых не кормили восемь недель». Клопп — о противостоянии с «Барселоной»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, за счет чего команде удалось пройти «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:35
Политика
Порошенко просил у США помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил США в недостаточной помощи на выборах президента. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Обновлено в 03:30