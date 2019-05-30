Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.
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Автобус «Ливерпуля» застрял в мадридском туннеле (видео)

Советский спорт05:33

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

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Автобус «Ливерпуля» застрял в тоннеле в Мадриде

Евро-футбол.рувчера в 09:31

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в Мадриде

Матч ТВ02:44

Автобус «Ливерпуля» застрял под стадионом «Атлетико». Он простоял там час

Бомбардир.рувчера в 11:59

Автобус «Ливерпуля» застрял под стадионом «Атлетико»

Sport24.ruвчера в 08:50

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом в Мадриде. Видео

Спорт-Экспрессвчера в 08:18
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Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
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В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
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Россияне установили рекорд по количеству автокредитов

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Обновлено в 07:01
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Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
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Александр Друзь извинился за конфликт с Бером

В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае

Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
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Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости

Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Общество

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Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

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Обновлено в 05:40
Происшествия

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер

72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Гаджеты

Новые смартфоны Nokia дебютируют 6 июня

Сообщается, что грядёт анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Аппараты будут представлены на специальном мероприятии в Милане (Италия).
Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
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Происшествия

Британка убила не пускавшего ее в бар мужа

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД

В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Кино

Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»

Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Экономика

Набиуллина рассказала о долговой нагрузке россиян

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме рассказала о долговой нагрузке населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром

Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
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Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

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Происшествия

Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте

Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Экономика

Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Открыта регистрация на ЗБТ ролевого боевика Code Vein

Bandai Namco Entertainment Europe сообщила о начале регистрации на закрытое бета-тестирование новой игры Code Vein.
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