Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Общество
В России сократилось число непьющих людей
В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Экономика
Россияне установили рекорд по количеству автокредитов
Впервые с 2004 года жители России установили рекорд по объему автокредитов. Так, в апреле 2019 года их количество перевалило за 90 тысяч.
Обновлено в 07:01
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
В заявлении Александра Друзя говорится, что он сожалеет, что его действия нанесли ущерб организации.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Здоровье
Депздрав предупредил москвичей о риске развития «кофейной» зависимости
Кофе может вызывать зависимость, если его пить слишком часто, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного Департамента здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 02:38
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Общество
Владельцев арендного жилья обяжут получать идентификаторы
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней), могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер
72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Новые смартфоны Nokia дебютируют 6 июня
Сообщается, что грядёт анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Аппараты будут представлены на специальном мероприятии в Милане (Италия).
Обновлено в 08:15
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Британка убила не пускавшего ее в бар мужа
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров полиции по подозрению во взяточничестве, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 05:28
Авто
Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа
В распоряжении издания Autoblog оказались шпионские фотографии нового компактного кроссовера Kia, который в том числе появится и на российском рынке.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Кино
Софи Тернер рассказала об участии в продолжении «Игры престолов»
Знаменитость назвала его лучшим в своей жизни, пообещав самой себе не забывать о том опыте, который она получила за время съемок в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 03:45
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Экономика
Набиуллина рассказала о долговой нагрузке россиян
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодного отчета о работе регулятора в Госдуме рассказала о долговой нагрузке населения, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Проект постановления об отставке Гройсмана был внесен в парламент 29 мая, после того как его одобрил комитет правовой политики и правосудия.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Задержан глава московского отдела СК на воздушном и водном транспорте
Следственный комитет сообщил о задержании руководителя московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте.
Обновлено в 08:37
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Игры
Открыта регистрация на ЗБТ ролевого боевика Code Vein
Bandai Namco Entertainment Europe сообщила о начале регистрации на закрытое бета-тестирование новой игры Code Vein.
Обновлено в 08:26