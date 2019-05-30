Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова
Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.
Обновлено в 09:29
Кино
«Чернобыль» назван самым популярным сериалом в истории
Обновлено в 08:57
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Авто
Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для рынка РФ
Пока же предлагается заказать автомобиль по цене от 2 844 000 рублей за базовую комплектацию, а в 3 406 000 рублей оценили топовый вариант.
Обновлено в 09:23
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Футбол
Мусаев: «„Краснодар“ постарается выиграть турнир в Австрии»
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от турнира телеканала «Матч Премьер» в Австрии.
Обновлено в 09:53
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия
«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Общество
IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей»
В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».
Обновлено в 07:36
Космос
Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой
Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Хоккей
«Автомобилист» обменял Тимашова в «Сибирь»
Обновлено в 09:43
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Спорт
Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
Обновлено в 09:52
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Наука
В Бразилии найдены растения, способные расщеплять камни
Кислота, расщепляя камни, прокладывала путь корням, а продукты распада являлись питательной средой, из которой растения получали необходимые для роста минералы.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»
Обновлено в 09:50
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05