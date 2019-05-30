Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Происшествия Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.

Политика Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.

Происшествия СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.

Авто Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для рынка РФ Пока же предлагается заказать автомобиль по цене от 2 844 000 рублей за базовую комплектацию, а в 3 406 000 рублей оценили топовый вариант.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.

Общество МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Футбол Мусаев: «„Краснодар“ постарается выиграть турнир в Австрии» Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от турнира телеканала «Матч Премьер» в Австрии.

Политика Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).

Политика Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.

Общество IKEA оформила гостиные в стиле «Симпсонов» и «Друзей» В ходе рекламной кампании для ОАЭ компания IKEA воссоздала знаменитые комнаты из «Симпсонов», «Очень странных дел» и «Друзей».

Космос Астроном NASA: Вселенная может быть голограммой Астроном космического агентства NASA Мишель Таллер пришла к выводу, что Вселенная может являться голограммой.

Происшествия Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Политика В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.

Наука В Бразилии найдены растения, способные расщеплять камни Кислота, расщепляя камни, прокладывала путь корням, а продукты распада являлись питательной средой, из которой растения получали необходимые для роста минералы.

Происшествия Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.