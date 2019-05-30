Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»Газета.Ru 03:37

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано". Об этом сообщает английский журналист Крис Чэмберс в твиттере. О подробностях инцидента не сообщается, однако автомобиль смог освободиться лишь через полчаса.
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Автобус «Ливерпуля» застрял в мадридском туннеле (видео)

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Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

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Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в Мадриде

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