Экономика

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранееРБК 09:25

Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб. Тем не менее собственный капитал АвтоВАЗа, согласно документу, остался отрицательным (минус 16,6 млрд руб.).
Читать в источнике

Подробнее о событии

АвтоВАЗ вышел из убытков

Коммерсантъ12:54

«АвтоВАЗ» в 2018 г получил 5,9 млрд руб прибыли по МСФО против убытка год назад

ПРАЙМ07:14

«АвтоВАЗ» в 2018 году получил 5,86 млрд рублей прибыли по МСФО против убытка годом ранее

ТАСС08:12

«АвтоВАЗ» получил в 2018 году прибыль по МСФО в размере 5,9 млрд руб. против убытка годом ранее

Финмаркет08:09

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

РБК09:25

Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее

Rambler News Service07:09

Убыток РБК за 2018 год составил 3,45 млрд рублей

Finam.Ru08:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Екатерине Андреевой предложили стать царицей

Отправившись в Уфу на премьеру оперы Верди «Аттила», Екатерина Андреева не предполагала, с чем выйдет из Башкирского театра оперы и балета.
Обновлено в 14:30
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Обновлено в 14:46
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Происшествия

В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте

Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено в 00:06
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Кино

Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»

Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Вдове Дмитрия Марьянова стало плохо после встречи с Ириной Лобачевой

Уже после съемок передачи Ксения поделилась со своими подписчиками, что в студии ей стало плохо.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
Гаджеты

Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте

По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
Обновлено в 07:30
Музыка

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Обновлено в 13:28
Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Общество

Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек

С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Космос

Космонавт Тихонов в третий раз начал готовиться к полёту на МКС

Источник РИА Новости сообщил, что в первый раз Тихонова назначили в экипаж, стартующий к МКС, в сентябре 2017 года, второй раз он начал готовиться к полёту осенью 2018 года, но оба раза вместо него на орбиту отправляли грузовые контейнеры.
Обновлено в 07:25
Авто

Hyundai раскрыла первые детали о новом Tucson

В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.
Обновлено в 03:18
Игры

Catherine: Full Body уже можно предзаказать

Обновлено в 16:49
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика

США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу

США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии

Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.
Обновлено в 19:10
Политика

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено в 13:09
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В столице Аргентины ищут взрывные устройства

Обновлено в 17:03
Политика

Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле

Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Происшествия

В Пензе задержали чиновника за получение взятки в виде стола и тумбы

В Пензе задержали чиновника, который подозревается в получении взятки в виде двух столов и тумбы.
Обновлено в 18:26
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное