Экономика
АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранееРБК 09:25
Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб. Тем не менее собственный капитал АвтоВАЗа, согласно документу, остался отрицательным (минус 16,6 млрд руб.).
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Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service07:09
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Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
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«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
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Новые смартфоны iPhone получат быструю зарядку в комплекте
По информации интернет-ресурса Mac Otakara, гаджеты получат в комплекте адаптер быстрой зарядки USB-C мощностью 18 Вт, в том числе кабель Lightning-USB-C.
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После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
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Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год
Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Общество
Из Владивостока за месяц вывезли 45 тысяч опасных автопокрышек
С начала двухмесячника чистоты, который стартовал в начале апреля, из дворов города, детских садов и школ, с обочин дорог и из лесных массивов убрано 45 тысяч шин.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Космос
Космонавт Тихонов в третий раз начал готовиться к полёту на МКС
Источник РИА Новости сообщил, что в первый раз Тихонова назначили в экипаж, стартующий к МКС, в сентябре 2017 года, второй раз он начал готовиться к полёту осенью 2018 года, но оба раза вместо него на орбиту отправляли грузовые контейнеры.
Обновлено в 07:25
Авто
Hyundai раскрыла первые детали о новом Tucson
В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line.
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Catherine: Full Body уже можно предзаказать
Обновлено в 16:49
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Политика
США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу
США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии
Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.
Обновлено в 19:10
Политика
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
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Политика
Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
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В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Политика
Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле
Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
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Театры
Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Происшествия
В Пензе задержали чиновника за получение взятки в виде стола и тумбы
В Пензе задержали чиновника, который подозревается в получении взятки в виде двух столов и тумбы.
Обновлено в 18:26
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54