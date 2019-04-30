Экономика
АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранееРБК 09:25
Операционную прибыль в компании оценили в 15,62 млрд руб. Годом ранее убыток составлял 643 млн руб. Тем не менее собственный капитал АвтоВАЗа, согласно документу, остался отрицательным (минус 16,6 млрд руб.).
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Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее
Rambler News Service07:09
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В Сети поползли слухи, что Михайлов сделал подтяжку лица.
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Армия и оружие
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
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Обновлено в 14:06
Наука
Новый особый тест крови выявит синдром хронической усталости
Специалисты разработали особый тест, который сможет определить наличие спорного синдрома хронической усталости.
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Происшествия
В аэропорту Киева пассажирам показывали ролик с Украиной без Крыма
В Национальную полицию Украины обратился пассажир международного аэропорта «Борисполь», сообщивший, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без Крыма.
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Происшествия
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Обновлено в 11:21
Спорт
WADA отправило образцы из московской лаборатории за пределы России
На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA) появилось сообщение, что из московской антидопинговой лаборатории были извлечены 2 262 образца.
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Обновлено в 11:41
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Эксперт: Моуринью в «Спартаке» после неудач тоже будут критиковать
После 26-го тура Российской премьер-лиги московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.
Обновлено в 14:02
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Общество
Собянин открыл исторические фонтаны на ВДНХ после реставрации
Знаменитые фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» заработали на ВДНХ после продолжительной реставрации.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Петербурге эвакуировали Новую Голландию и театр Ленсовета
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Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
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Обновлено в 05:27
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Самый злой AMG будет ещё мощнее, чем все думали
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Обновлено в 11:40
Хоккей
Кирилл Петров вернётся в «Ак Барс»
По информации «БИЗНЕС Online», нападающий Кирилл Петров вернётся в «Ак Барс».
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Футбол
В Германии утверждают, что «Фортуна» хочет арендовать Смолова
"Фортуна" из Дюссельдорфа (10-е место в бундеслиге) хочет взять нападающего "Локомотива" Федора Смолова в аренду, утверждает Express.
Обновлено в 14:29
Экономика
ФАС заявила о высокой роли государства в экономике
Доля государства в экономике по итогам 2018 года осталась на прошлогоднем уровне — свыше 60–70%, сообщается в ежегодном докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России.
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