Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4Российская газета 05:19
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Михеев подписал контракт новичка с «Торонто»
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Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
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Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
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СК назвал версии ЧП в Шереметьево
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:51
Политика
Зеленский привлек раввинов к диалогу с Донбассом
Украинские раввины могут поспособствовать диалогу Киева с жителями неподконтрольных районов Донбасса.
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Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»
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Трамп повысил ставки в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп застал врасплох Китай и мировые рынки, пригрозив перед началом важного этапа торговых переговоров повысить пошлины на импорт китайских товаров.
Обновлено в 12:39
Политика
Лавров озвучил позицию США по военному решению ситуации в Венесуэле
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Авто
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Компания Mercedes-Benz отзывает в России 1569 автомобилей Mercedes-Benz S-Class из-за проблем с электрикой.
Обновлено в 09:12
Наука
Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода
Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Общество
Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Экономика
Путин встретится с главой Федеральной налоговой службы
Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, они обсудят сбор налогов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Число пострадавших при пожаре в Железноводске возросло до 17
Число пострадавших в результате пожара в девятиэтажке Железноводска возросло до 17 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Ставропольского края.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Могилу Человека-слона нашли в Лондоне через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранится в Королевском госпитале в Лондоне, а захоронение мягких тканей удалось обнаружить через почти 130 лет после его смерти на кладбище в восточной части Лондона.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Солдат НАТО влез на памятник советским воинам в Эстонии
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Обновлено в 12:09
Происшествия
«Нормально сел, с огоньком!»: смеющиеся во время трагедии сотрудники Шереметьево попали на видео
«Нормально сел, с огоньком!» - звучит голос его коллеги за кадром.
Обновлено в 10:48
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров Superjet
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Политика
В Раде назвали Порошенко «оружием массового поражения»
Обновлено в 11:57
Футбол
Мохамед Салах пропустит матч против «Барселоны»
Обновлено в 07:16
Авто
МАЗ рассекретил основного конкурента «ГАЗели»
Минским автозаводом сделан анонс своей новинки, которая должна составить серьезную конкуренцию для российской "ГАЗели".
Обновлено в 05:22
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11