АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4Российская газета 05:19

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.

Общество Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота» После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.

Политика Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.

Экономика Кабмин РФ обсудит развитие рынка газомоторного топлива Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Происшествия Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.

Происшествия Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.

Технологии Как повысить собственную мотивацию в конце года В конце учебного года не только учителя испытывают недостаток в мотивации.

Кино Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов» После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.

Здоровье На Украине новая волна эпидемии кори — умер 12-летний ребенок На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не была привита из-за противопоказаний к вакцине.

Армия и оружие Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.

Политика Минфин отказался показывать демократам налоговую декларацию Трампа Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не предоставит заседающим в конгрессе демократам налоговую декларацию американского президента Дональда Трампа.

Космос Британские СМИ обнаружили признаки грядущего апокалипсиса, предсказанного в Библии «Американский проповедник из штата Индиана утверждает, что космос посылает четкие сигналы о грядущем конце света», – пишут британские журналисты.

ЖКХ Украинский Первомайск остался без воды из-за долгов Украинский город Первомайск в Николаевской области остался без воды из-за долгов водоканала за электроэнергию.

Политика Качественная российская нефть начала поступать на Украину «В 14:17 с ЛПДС "Мозырь" начала поступать нефть с качественными показателями, соответствующими норме, в систему нефтепроводов "Дружба" в направлении Украины для дальнейшего ее транспортировки в страны ЕС»,— сообщила пресс-служба (цитата по «РИА Новости»).

Происшествия Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Футбол Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Происшествия Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Наука Графен спровоцировал самую быструю химическую реакцию в мире Взаимодействие водорода с графеном оказалось одной из самых быстрых химических реакций, известных в науке.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки 10 новых самолетов SSJ100 Российская авиакомпания «Ямал» отказалась от планов закупить 10 отечественных самолетов Sukhoi Superjet 100 после авиапроисшествия в «Шереметьево» 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.