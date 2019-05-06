Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4Российская газета 05:19
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Читать в источнике
Оценить127
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика
Макрон: Совет Европы нуждается в России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел был продолжения участия России в деятельности Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100
Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия
10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования
Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева
Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Космос
Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики
Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено в 07:40
Авто
Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае
Обновлено в 02:30
Политика
Единый реестр населения будет создан в России
ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».
Обновлено в 11:04
Наука
Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода
Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Футбол
Венгер отклонил второе предложение «Фулхэма»
"Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Обновлено в 11:18
Политика
«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»
«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Наука
Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре
Обновлено в 03:19
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье
Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Технологии
Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»
Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика
Саакашвили рассказал, чем займется на Украине
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии
Обновлено в 11:40
Происшествия
Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Новейший корвет «Гремящий» отправился на заводские испытания
Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе.
Обновлено в 09:13
Энергетика
«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%
В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей
Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года
За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03