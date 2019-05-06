Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4Российская газета 05:19

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Москва 2408:10

АВТОВАЗ запатентовал дизайн новой LADA 4x4

Автостат07:05

АвтоВАЗ запатентовал внешность новой Lada 4x4

AutoNews06:54

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн «преемника» Lada 4x4

РИА Новости05:50

АвтоВАЗ запатентовал новую LADA 4x4

Автоновости дня05:20

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

Российская газета05:19

АвтоВАЗ запатентовал новое поколение LADA 4x4

CarsWeek.ru06:06
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика

Макрон: Совет Европы нуждается в России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж хотел был продолжения участия России в деятельности Совета Европы.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия

10 торговых центров в Москве получили угрозы минирования

Массовая волна сообщений об угрозе взрывов в московских торговых центрах стала поступать с 17:30 в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Обвинение потребовало реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Прокурор попросила суд назначить Кокорину наказание в виде одного года шести месяцев колонии, а Мамаеву – год и пять месяцев лишения свободы.
Обновлено в 10:16
Космос

Космическое меню NASA раскритиковали красноярские биофизики

Ученые Института биофизики Красноярского научного центра считают необходимым скорректировать рекомендации американского агентства к питанию участников долгих космических экспедиций.
Обновлено в 07:40
Авто

Skoda объявила акционные скидки на свои модели в мае

Обновлено в 02:30
Политика

Единый реестр населения будет создан в России

ИА «Ореанда-Новости» В России создадут единый реестр населения, который «свяжет все ЗАГСы единой цепочкой».
Обновлено в 11:04
Наука

Найден способ избежать повреждений сердца при нехватке кислорода

Ученые из Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта совместно с коллегами-медиками обнаружили, что производные глутатиона, участвующего в защите организма от окислительного стресса, восстанавливают работу сердца, нарушенную нехваткой кислорода.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Соловьев заступился за спасавших сумки пассажиров «Суперджета»

Обновлено в 04:01
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Обновлено в 07:18
Футбол

Венгер отклонил второе предложение «Фулхэма»

"Фулхэм" второй раз сделал предложение о работе бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Обновлено в 11:18
Политика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса.
Обновлено в 11:37
Наука

Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре

Обновлено в 03:19
Происшествия

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 03:56
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя

Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Отчисленный с философского факультета МГУ студент сломал руку охраннице и расписал стены вуза оскорблениями в адрес декана

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннице и расписал стены внутри здания факультета оскорблениями в адрес декана, о чем агентству «Москва» рассказал сам декан Владимир Миронов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Россиянин погиб при прыжке с парашютом в Анталье

Гражданин России погиб в понедельник на отдыхе в Анталье на юге Турции. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в российском генконсульстве.
Обновлено в 11:07
Технологии

Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой»

Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Политика

Саакашвили рассказал, чем займется на Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Летевший на SSJ100 мэр Североморска сообщил о попавшей в двигатель молнии

Обновлено в 11:40
Происшествия

Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100

Обновлено в 10:55
Армия и оружие

Новейший корвет «Гремящий» отправился на заводские испытания

Корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на заводские ходовые испытания. Тестирование проводят в Финском заливе.
Обновлено в 09:13
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено в 10:17
Энергетика

«Газпром» за четыре месяца увеличил добычу на 2,1%

В 2018 году "Газпром" увеличил добычу газа на 5,4% - до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа - на 4%, до 201,8 млрд куб. м. В 2019 году компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

Бортпроводник самолета SSJ-100 погиб, спасая людей

Бортпроводник Максим Моисеев в горящей хвостовой части самолета попробовал открыть заднюю дверь, однако у него не получилось, тогда он стал помогать людям покинуть самолет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
Обновлено в 04:48
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов упала к уровню декабря 2018 года

За третью декаду апреля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру привлеченных рублевых средств физлиц снизилась на 0,042 процентного пункта (п. п.) до 7,493% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 11:03
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