Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4Российская газета 05:19
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
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Происшествия
Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»
Обновлено в 18:04
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
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Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
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США направляют авианосец к берегам Ирана
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Происшествия
«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Армия и оружие
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Севастополя
Министерство обороны РФ проведет 10 мая в Москве на Поклонной горе салют в честь 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщило российское военное ведомство.
Обновлено в 22:18
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В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Финансы
РФ за годы санкций увеличила долю рублёвого экспорта в БРИКС в 7,2 раза, в евро - в 8 раз
Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки
Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Происшествия
СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Путешествия
Российские туристы стали реже посещать ОАЭ
В первом квартале 2019 года Дубай посетило на 10% меньше российских туристов, чем за тот же период прошлого года, сообщает The National.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии
Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено в 17:16
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
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Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников
В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
В России отмечают День связистов ВМФ
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России отмечается в нашей стране с 1997 года.
Обновлено в 17:17
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал полный список пассажиров сгоревшего самолета
Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала полный список пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, вылетевшего 5 мая из Москвы в Мурманск (рейс SU1492), но вернувшегося назад и сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя
Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Финансы
Рубль значительно снизился к доллару и евро
В начале понедельника курс рубля снижается к курсу доллара и евро, согласно данным Московской биржи.
Обновлено в 03:39
Политика
ФСБ запустила анонимный опрос о борьбе с коррупцией
Федеральная служба безопасности на официальном сайте запустила анонимный опрос для оценки эффективности антикоррупционных мер.
Обновлено в 09:43
Политика
Кремль следит за отказами в проведении «Бессмертного полка»
Обновлено в 06:45