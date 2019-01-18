Экономика

АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с МинпромторгомРоссийская газета 04:53

АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ. Благодаря этому, по предварительным оценкам, в новое производство на АвтоВАЗе будет инвестировано около 200 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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«АвтоВАЗ» и Renault - Nissan - Mitsubishi заключили специнвестконтракт

Вести.Финанс06:33

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали специнвестконтракт с правительством

Ведомости04:55

«АвтоВАЗ» заключил специнвестконтракт с Минпромторгом

ТАСС04:54

АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом

Российская газета04:53

«АвтоВАЗ» заключил СПИК по производству автомобилей

Финмаркет04:27

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали специнвестконтракт с правительством РФ

ПРАЙМ04:26

«АвтоВАЗ» заключил СПИК по производству автомобилей

Интерфакс04:19
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Найдено тело летчика разбившегося Су-34

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Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
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Суд арестовал на 10 суток блогеров, перекрывших Новый Арбат для съемок

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В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

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"Роскосмос" предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит мониторить динамику изменения всех процессов на планете.
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Под отзыв попали 1 154 единицы авто, проданных в период с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года.
Обновлено в 10:09
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В РАН опровергли присуждение звания профессора патриарху Кириллу

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Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

Хакеры разослали 80 000 сотрудников российских банков письмо с вредоносным содержимым.
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Происшествия

Сбившему девушку краснодарскому судье пригрозили арестом

Обновлено в 13:03
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Авто

Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу

Тюнингованный Land Rover Defender выкрасили в черный цвет и увеличили на 50 мм подвеску.
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Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
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Опубликовано новое видео о «шикарной жизни» Цеповяза в колонии

Обновлено в 12:19
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По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено в 13:14
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УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

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Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Происшествия

Россиянин задержан в Осло по подозрению в терроризме

Полиция Норвегии задержала гражданина России, подозреваемого в нападении на посетительницу магазина в центре Осло, сообщает местное издание NRK.
Обновлено в 09:55
Авто

Кроссовер Chery Tiggo 7 появится на российском рынке весной

Весной этого года компания Cherу начнет продажи на российском рынке флагманского кроссовера Tiggo 7. Об этом говорится 18 января в пресс-релизе автопроизводителя.
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Энергетика

Поставки газа по «Северному потоку» в 2018 году выросли на 15%

Компания Nord Stream AG в 2018 году поставила потребителям в Европе 58,8 млрд куб. м природного газа по газопроводу "Северный поток", что на 15% больше, чем за 2017 год (51,1 млрд куб. м). Это самый высокий показатель загрузки газопровода с начала его эксплуатации, говорится в сообщении компании.
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В двигателях ракеты «Ангара» обнаружен опасный дефект

В пятницу, 18 января, производители двигателей НПО «Энергомаш» сообщили об обнаружении редкого дефекта, способного разрушить ракету-носитель «Ангара-А5» на старте.
Обновлено вчера в 23:43
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На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв

На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Женщина погибла в Москве из-за падения на нее снега с крыши

Женщина умерла в Москве после того, как на нее упала глыба снега во время проведения работ по очистке крыши.
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Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
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Дмитрий Азаров
Российский политик
Российский политик. Губернатор Самарской области с 17 сентября 2018 года. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Глава городского округа Самара, член Совета Федерации ФС РФ от исполнительного органа Самарской области.
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