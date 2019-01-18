Экономика
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с МинпромторгомРоссийская газета 04:53
АвтоВАЗ и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi заключили специнвестконтракт с Минпромторгом РФ. Благодаря этому, по предварительным оценкам, в новое производство на АвтоВАЗе будет инвестировано около 200 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия
Обнаружен второй пилот потерпевшего аварию Су-34
Обновлено в 04:09
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево
Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Транспорт
Строители Крымского моста начали укладывать железнодорожные пути
Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути.
Обновлено в 03:47
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Авто
Land Rover Defender, как у «Бонда», выставлен на продажу
На интернет-аукцион eBay выставили уникальный внедорожник Land Rover Defender, тюнингованный в стиле автомобиля из 24-го фильма про Джеймса Бонда – «Спектр».
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»
Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» попал в Книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 04:02
Авто
Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе
Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Политика
Лавров назвал причину провокаций в Керченском проливе
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокации Киева в Керченском проливе связаны с приближающимися на Украине президентскими выборами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:27
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Поиски пилотов столкнувшихся Су-34 продолжатся ночью
Обновлено в 06:28
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Nissan представит полноприводный седан Altima на гусеницах
Каким двигателем приводится в движение гусеничный Nissan Altima, не сообщается.
Обновлено в 03:59
Наука
Найдена старейшая в мире таблица Менделеева
Обновлено в 03:10
Происшествия
Минстрой России постановил оснащать новостройки газовой сигнализацией
Минстрой России сделал обязательным оснащение жилых новостроек газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами.
Обновлено в 06:26
Авто
Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Обновлено вчера в 19:40
Авто
В России подорожали все модели KIA
Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Минобороны подтвердило информацию о столкновении двух Су-34
Министерство обороны РФ официально подтвердило информацию о столкновении двух Су-34 на Дальнем Востоке.
Обновлено в 02:58
Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Автоспорт
Экипаж Николаева из «КАМАЗ-Мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Эдуарда Николаева стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 12:05
Космос
В двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект
При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
Обновлено в 00:41
Экономика
Tesla сократит 7% постоянных работников
Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.
Обновлено в 05:43