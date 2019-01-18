Авто
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с МинпромторгомРЖД-Партнер 04:43
"СПИК был заключен с Минпромторгом в конце 2018 года", – сказал глава региона. По его словам, объем гарантированных инвестиций по контракту составляет 70 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 05:11, Ашберн
Происшествия
Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34
Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Происшествия
На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34
Обновлено в 01:59
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьеве
Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова (Алекса Лесли) задержали в московском аэропорту Шереметьево — сразу после того, как они прибыли из Таиланда, где они почти год провели в тюрьме.
Обновлено вчера в 12:25
Авто
УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
СК назвал взрыв бытового газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
Версия взрыва бытового газа остается приоритетной в расследовании ЧП в Магнитогорске, заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Обновлено в 02:48
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Спасённого в Магнитогорске младенца перевели в обычную палату
Обновлено в 02:24
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Обновлено в 00:51
Авто
На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Космос
В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект
Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Авто
Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями
Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Происшествия
ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу рекордов Гиннесса
Обновлено в 03:59
Технологии
Rambler перезапустит «Живой журнал»
Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Авто
АвтоВАЗ заключил специнвестконтракт с Минпромторгом
"СПИК был заключен с Минпромторгом в конце 2018 года", – сказал глава региона.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Экономика
«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза
Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
Обновлено в 01:07
Транспорт
Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту
Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Теннис
Шарапова обыграла Возняцки и вышла в четвёртый круг Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки в матче третьего круга Australian Open.
Обновлено в 02:19
Авто
Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено 16 января в 23:44
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Космос
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту
Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 80 ценных ретрокаров
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 81 автомобилей, среди которых оказались даже такие редкие модели, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье
Боткинская больница в Москве планирует до 130 пересадок органов в год
Отмечается, что к сегодняшнему дню в больнице уже проведены операции по трансплантации роговицы, костного мозга, а также почек и печени, «однако, это лишь начало дальнейшего развития отделения трансплантации органов и тканей» больницы.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Убийцу приемной внучки Моргана Фримана приговорили к 20 годам тюрьмы
Убийцу приемной внучки американского актера Моргана Фримана приговорили к 20 годам лишения свободы.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Супруг королевы Елизаветы II попал в аварию
В четверг, 17 января, интернет-издание ITV.com сообщило, что Сандрингемского дворца в дорожно-транспортное происшествие попал 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Нафтогаз выдвинул новые условия подписания контракта на транзит газа
Новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который создается на Украине, заявил в пятницу на брифинге глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Обновлено в 03:55