Авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей автоИзвестия06:03
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор 400 инженеров, среди которых есть и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Известия06:03
Оценить
42 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Авто
Hyundai объявил об отзыве новых Santa Fe в России
Компания Hyundai объявила о российском отзыве 557 кроссоверов Santa Fe нового поколения, которые были проданы с 1 сентября 2018 г. по настоящее время.
Обновлено в 07:34
Авто
Очередная фотография новой Toyota Supra появилась в сети
Ранее автомобиль показали на фото, где рассекречена его передняя часть, а сегодня в Сети опубликована новая фотография купе Toyota Supra, на которой изображена его задняя часть.
Обновлено в 03:45
Авто
В ноябре на рынке РФ перестали расти продажи электромобилей
В прошлом месяце на рынке РФ продажи электромобилей составили всего 10 экземпляров, а столько же дилеры реализовали в ноябре 2017 года.
Обновлено в 06:27
Авто
«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса
Компания Mercedes-AMG опубликовала «рождественский» ролик, в котором показала прототип самого мощного А-Класса нового поколения – A 45.
Обновлено в 02:41
Авто
Новый электрический спорткар Tesla Roadster был показан на видео
В сети Интернет появилось видео, на котором была продемонстрирована новая модель американской автомобильной компании Tesla.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7
На днях немецкий концерн запатентовал название Type 7, которое в 40-х уже использовалось немцами при создании военных «автомобилей для плавания».
Обновлено в 00:44
Авто
Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%
Обновлено в 00:42
Авто
Названы наиболее ожидаемые автомобили 2019 года
Озвучен список из 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, выход которых больше всего ожидается в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Авто
Власти хотят поставить датчики на все грузовики
Власти хотят поставить датчики на все грузовики.
Обновлено в 07:00
Авто
Из Lada Niva создали Mercedes G63 AMG 6х6 для бедных
Последнее время автомобили с колесной базой 6x6 набирают все больше популярности, Среди них есть как серийные машины, например Mercedes G63 AMG 6х6, так и сумасшедшие проекты.
Обновлено в 06:25
Авто
Петербургский завод Toyota остановил выпуск авто до следующего года
Петербургский автозавод Toyota останавливает производство в этом году. Сотрудников предприятия отправляют в коллективный отпуск.
Обновлено в 06:23
Авто
Стартовали продажи юбилейной версии кроссовера Hyundai Creta
Спецверсия 2019-го посвящена выпуску 10-миллионного экземпляра Hyundai в Китае. Новинку уже продемонстрировали на юбилейном мероприятии.
Обновлено вчера в 12:16
Авто
Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу
На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.
Обновлено в 05:47
Авто
Nissan запатентовал названия будущих электрических кроссоверов
Обновлено в 02:20
Авто
Skoda Superb серьезный конкурент для немецких гигантов
Обновлено в 07:08