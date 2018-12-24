Авто

«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Известия
06:03

Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор 400 инженеров, среди которых есть и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Известия06:03

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«АвтоВАЗ» анонсировал новые модели

Lenta.ru05:57

8 новых моделей и новый слоган - планы АВТОВАЗа

За рулем05:20

«АвтоВАЗ» намерен выпустить 8 новых моделей до 2026 года

Rambler News Service04:53

«АвтоВАЗ» планирует к 2026 году выпустить восемь новых моделей автомобилей

ТАСС04:28

АВТОВАЗ до 2026 года планирует выпустить 8 новых моделей LADA и 9 фейслифтов

Автостат04:12

«АвтоВАЗ» до 2026 года выпустит 8 новых моделей LADA и 9 фейслифтов

Автоновости дня05:53

«АвтоВАЗ» планирует к 2026 году выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов

CarsWeek.ru05:35
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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 08:09, Ашберн
Авто

Hyundai объявил об отзыве новых Santa Fe в России

Компания Hyundai объявила о российском отзыве 557 кроссоверов Santa Fe нового поколения, которые были проданы с 1 сентября 2018 г. по настоящее время.
Обновлено в 07:34
Авто

Очередная фотография новой Toyota Supra появилась в сети

Ранее автомобиль показали на фото, где рассекречена его передняя часть, а сегодня в Сети опубликована новая фотография купе Toyota Supra, на которой изображена его задняя часть.
Обновлено в 03:45
Авто

В ноябре на рынке РФ перестали расти продажи электромобилей

В прошлом месяце на рынке РФ продажи электромобилей составили всего 10 экземпляров, а столько же дилеры реализовали в ноябре 2017 года.
Обновлено в 06:27
Авто

«Мерседес» показал возможности дрифт-режима самого мощного А-Класса

Компания Mercedes-AMG опубликовала «рождественский» ролик, в котором показала прототип самого мощного А-Класса нового поколения – A 45.
Обновлено в 02:41
Авто

Новый электрический спорткар Tesla Roadster был показан на видео

В сети Интернет появилось видео, на котором была продемонстрирована новая модель американской автомобильной компании Tesla.
Обновлено вчера в 22:58
Авто

Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7

На днях немецкий концерн запатентовал название Type 7, которое в 40-х уже использовалось немцами при создании военных «автомобилей для плавания».
Обновлено в 00:44
Авто

Авторынок Германии в ноябре снизился на 10%

Обновлено в 00:42
Авто

Названы наиболее ожидаемые автомобили 2019 года

Озвучен список из 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, выход которых больше всего ожидается в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Авто

Власти хотят поставить датчики на все грузовики

Власти хотят поставить датчики на все грузовики.
Обновлено в 07:00
Авто

Из Lada Niva создали Mercedes G63 AMG 6х6 для бедных

Последнее время автомобили с колесной базой 6x6 набирают все больше популярности, Среди них есть как серийные машины, например Mercedes G63 AMG 6х6, так и сумасшедшие проекты.
Обновлено в 06:25
Авто

Петербургский завод Toyota остановил выпуск авто до следующего года

Петербургский автозавод Toyota останавливает производство в этом году. Сотрудников предприятия отправляют в коллективный отпуск.
Обновлено в 06:23
Авто

Стартовали продажи юбилейной версии кроссовера Hyundai Creta

Спецверсия 2019-го посвящена выпуску 10-миллионного экземпляра Hyundai в Китае. Новинку уже продемонстрировали на юбилейном мероприятии.
Обновлено вчера в 12:16
Авто

Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу

На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.
Обновлено в 05:47
Авто

Nissan запатентовал названия будущих электрических кроссоверов

Обновлено в 02:20
Авто

Skoda Superb серьезный конкурент для немецких гигантов

Обновлено в 07:08
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