Авто

«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
Известия
06:03

Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор 400 инженеров, среди которых есть и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Известия06:03
с чего всё началось
В рамках укрепления научно-технического потенциала предприятия проведен набор 400 инженеров, в том числе молодых специалистов, — сообщает
 пресс-служба автопроизводителя.
Югополис06:20

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Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов

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Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
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