с чего всё началось

Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор 400 инженеров, среди которых есть и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

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Авто Авто Hyundai официально начинает продавать в России спортивные легковушки Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, весной 2019 года в России состоится презентация спортивного суббренда Hyundai N. «Горячими» станут даже самые бюджетные машины марки.

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Авто Авто Volkswagen зарегистрировал новое название Type 7 У последнего обозначение было Type 1. Что касается предположений о том, что за новинка будет под названием Type 7, то возможно это будет амфибия, а может и летающий автомобиль.

Авто Авто Tesla представила видеоролик нового Roadster 2020 Американская компания представила первый видео-ролик нового Tesla Roadster, прототип которого показали публике ещё в ноябре прошлого года.

Авто Авто Названы наиболее ожидаемые автомобили 2019 года Озвучен список из 40 легковых автомобилей, грузовиков и внедорожников, выход которых больше всего ожидается в 2019 году.

Авто Авто Немецкую BMW оштрафовали в Южной Корее на $10 млн В Южной Корее наказали немецкий автоконцерн BMW штрафом в размере 11,2 млрд вон ($9,93 млн) за неустраненную неисправность, результатом чего стали многочисленные случаи возгорания транспортных средств этой компании.

Авто Авто Бюджетный кроссовер Geely Vision X3 за 500 тыс. рублей обновился Китайский автогигант Geely вывел на тесты обновлённый компактный кроссовер Vision X3.

Авто Авто В Минтрансе предложили с 2024 года оснащать грузовики датчиками веса К 2021 году планируется подготовить изменения в техрегламент Таможенного союза, которые предполагают запрет на въезд в страну грузовых машин, у которых отсутствуют датчики веса.

Авто Авто Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов с полным приводом

Авто Авто Эксперты составили ТОП-5 автобусов СССР, покоривших не одно поколение Журналисты издания speedme составили пятерку легендарных автобусов, которые создавались конструкторами из СССР.

Авто Авто Почему в салоне машины плохо пахнет: основные причины Эксперты назвали основные причины, почему в автомобиле может плохо пахнуть.

Авто Авто Спорткар Bravado Banshee из игры GTA выставили на продажу На онлайн-аукционе eBay решили продать реплику купе Bravado Banshee из видеоигры GTA V. Спорткар построен ателье West Coast Customs на базе Dodge Viper SRT-10 2006 года.

Авто Авто Электрический BMW i3 превратили в новогоднюю батарейку Как говорится в сообщении пресс-службы BMW, в настоящее время инженеры компании работают на данным вопросом, а именно, превращения электрического хэтчбека в мобильный источник питания.