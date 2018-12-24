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«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей авто
«АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей автоИзвестия06:03
Компания «АвтоВАЗ» планирует до 2026 года выпустить восемь новых моделей и обновить девять существующих. С целью укрепления научно-технического потенциала предприятия был проведен набор 400 инженеров, среди которых есть и молодые специалисты. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Известия06:03
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В рамках укрепления научно-технического потенциала предприятия проведен набор 400 инженеров, в том числе молодых специалистов, — сообщает пресс-служба автопроизводителя.Югополис06:20
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