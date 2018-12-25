Авто

«АвтоВАЗ» выпустил новую линейку автомобилей на базе модели Granta
Известия
06:01

Компания «АвтоВАЗ» выпустила новую линейку коммерческих автомобилей на базе модели Lada Granta. Как сообщает пресс-служба предприятия, для заказа доступны модификации: бортовая платформа, промтоварный и изотермический фургоны. Кроме того, можно заказать фургон-рефрижератор.
Известия06:01

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Lada Granta получила версию пикап и фургон

Коммерсантъ06:18

Груз Х: обновилось семейство коммерческих машин на базе Лады Гранты

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AutoNews06:49

В обновленное семейство Lada Granta добавили «грузовики»

Motor05:24
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Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 10:04, Ашберн
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Армия и оружие

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В результате инцидента пострадали три человека, которые с различными травмами госпитализированы в местную больницу.
Обновлено в 09:14
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Пациент частной клиники выстрелил во врача в Санкт-Петербурге

Пациент открыл стрельбу по врачу во время приема и, по предварительным данным, совершил самоубийство в частной клинике в Центральном районе Санкт-Петербурга.
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Политика

Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин исполнил мечту тяжело больного мальчика Арслана Каипкулова, который хотел снять ролик про самолет главы государства.
Обновлено в 09:59
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Обновлено в 04:47
Авто

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Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска серийного производства "президентских" автомобилей Aurus.
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В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
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Частная российская компания S7 Space, входящая в состав S7 Group, объявила о планах по созданию орбитального космодрома.
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Новак спрогнозировал стабилизацию рынка нефти

Сокращение нефтедобычи странами — экспортерами нефти приведет к стабилизации рынка.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 25 декабря, назначил Светлану Радионову руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
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