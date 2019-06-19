Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариаторомРИА Новости 07:36
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Политика
Стерильный Интернет: в Сенате США зарегистрирован законопроект по возврату цензуры
Новым проектом Хоули стал законопроект о завершении поддержки Закона о цензуре в Интернете (Ending Support for Internet Censorship Act).
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала завораживающий вид из квартиры в Майами
«Красиво жить не запретишь», — завидуют Орбакайте фанаты. Стоит отметить, что квартиру в Майами имеют многие звезды российского шоу-бизнеса.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Политика
В МИД России сочли голословными заявления следственной группы по МН17
В адрес российской стороны выдвигаются голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности.
Обновлено в 11:32
Футбол
Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКА
Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:02
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
Дома и имущество находятся под охраной, выставлен пост, — цитирует представителя пензенского правительства ТАСС.
Обновлено в 09:51
Политика
В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова
Обновлено в 07:27
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Очевидцы в социальных сетях отмечают, что пострадавших могло быть намного больше, если бы ДТП произошло на пару метров ближе к остановке или к пешеходному переходу, где всегда много людей.
Обновлено в 11:10
Происшествия
В семи регионах прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Расследуя уголовные дела о финансировании террористов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», следователи проводят «масштабные мероприятия, в том числе обыски» в домах подозреваемых.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Космос
Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик
Обновлено в 01:38
Экономика
Сбербанк начал доставлять посылки
Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве
Обновлено в 09:54
Авто
Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев
Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Футбол
Сегодня первая ютуб-премьера в истории «Матч ТВ»: мы записали огромное интервью с Азмуном. В Иране
Некоторые тайм-коды 1:54 В Иране блокируют интернет.
Обновлено в 06:26
Кино
Боевик «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах
Обновлено в 10:41
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Музыка
Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню
Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10