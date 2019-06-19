Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариаторомАвтоновости дня 04:55

АвтоВАЗ приступил к производству автомобилей LADA с вариатором. Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross. Об этом сообщает пресс-служба российского автогиганта.
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Лада XRAY Cross с вариатором: начало производства

Авторевю08:05

Lada XRay Cross получил вариатор

AutoNews05:38

Обновление Лады XRAY Cross: впервые с вариатором!

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АвтоВАЗ официально запустил Xray с вариатором и оснастит им другие «Лады»

АвтоВести07:02

Представлена первая Lada с вариатором

Журнал Авто.ру06:39

АВТОВАЗ начал выпуск LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией

Автостат05:09

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

Автоновости дня04:55
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Автоспорт

Квят потеряет места на старте Гран-при Франции из-за замены двигателя

Обновлено в 06:50
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Футбол

Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба

Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Энергетика

Запасы нефти в США уменьшились за неделю сильнее ожиданий

В США за неделю, завершившуюся 14 июня, сильнее прогнозов сократились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:54
Кино

У приквела Kingsman уже есть название и дата релиза

Стали также известно, какое название получил третий фильм серии.
Обновлено в 12:46
Политика

США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400

Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки С-400.
Обновлено в 12:33
Экономика

В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Футбол

Три отмененных гола лишили сборную Бразилии победы над Венесуэлой

Поединок 2-го тура проходил в Салвадоре и завершился безрезультативной мировой со счетом 0:0. Отметим, по ходу матча арбитр трижды отменял голы сборной Бразилии.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика

В Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что накануне, 18 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь.
Обновлено в 10:18
Политика

Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет

Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак снова носит обручальное кольцо

Ошибки быть не может: кольцо, очень напоминающее обручальное, такое же, какое Ксения носила во время брака с Максимом Виторганом, было надето у нее на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В Челябинской области заведено дело в связи с обращением к Путину

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после обращения местных жителей на прямую линию к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:56
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Сочи один человек погиб из-за вылетевшего на остановку автомобиля

Одна женщина погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за "Нивы", вылетевшей на автобусную остановку в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:38
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Обновлено в 07:23
Происшествия

В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта

Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
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Lada XRAY
Хэтчбек
Российский автомобиль малого класса, компактный высокий хетчбэк, выполненный в стиле SUV. Выпускается российской компанией АвтоВАЗ на производственной площадке в Тольятти с декабря 2015 года и позиционируется как компактный кроссовер.
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