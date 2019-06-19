Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариаторомИзвестия 05:29
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба фирмы.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Происшествия
На Украине возбудили дело об убийстве после смерти депутата Тымчука
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство» после смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 07:49
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Политика
Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Спорт
РУСАДА: в допинговом скандале в Чувашии оказались замешаны дети
Дети оказались причастны к допинговому скандалу в спортивном училище Чувашии, сообщает РБК со ссылкой на заместителя директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Обновлено 17 июня в 11:05
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 01:17
Футбол
Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы
Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:10
Транспорт
Власти Екатеринбурга продолжат проектирование второй ветки метро
Несмотря на отказ Министерства транспорта РФ финансировать строительство новой ветки метро в Екатеринбурге, городские власти намерены продолжить его проектирование за счет средств бюджета города.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Гидрометцентр: В Казани в воздухе превышено содержание этилбензола
В Казани в Московском районе было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) этилбензола, сообщает Гидрометцентр РТ.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью.
Обновлено вчера в 21:41
Общество
Еще одно лекарство от кашля изымут из обращения в России
Напомним, ранее Росздравнадзор изымал из обращения другие препараты от кашля, содержащие фенспирид – «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус».
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Лаврова расстроил отказ Зеленского от диалога с Донецком и Луганском
Россия сожалеет об отказе президента Украины Владимира Зеленского от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Обновлено в 08:16
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Серебряные коньки» студии Никиты Михалкова
Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила первый трейлер российской драмы "Серебряные коньки", съемки которой проходили в Петербурге.
Обновлено в 07:11
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Политика
При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку
Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Хоккей
Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева
Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Футбол
ФК «Ростов» представил форму на новый сезон
Обновлено в 08:10
Общество
25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты
В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
В ЕР выбирают депутата в состав делегации на сессии ПАСЕ
Совет Государственной думы на заседании в среду рассмотрит вопрос о подаче делегацией РФ заявки на участие в очередной сессии ПАСЕ, а также утвердит состав делегации и ее руководителя.
Обновлено вчера в 14:50