«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариаторомИзвестия 05:29

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба фирмы.

Экономика Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Политика Зеленский о здании АП: я здесь с ума сойду Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из старого здания президентской администрации на Банковой улице в Киеве.

Политика Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.

Происшествия При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.

Здоровье Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины В Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров.

Армия и оружие В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17 Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Футбол «Зенит» заинтересовался Кудряшовым Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов попал в сферу интересов "Зенита".

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Футбол «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.

Политика Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга» Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Экономика Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Общество Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.

Общество СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.

Игры Counter-Strike исполнилось 20 лет 8 ноября 2000 года состоялся релиз Counter-Strike 1.0 — теперь официальной и платной.

Политика В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви» Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации "новой церкви" Украины, сообщил в среду юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

Музыка Ургант и Розенбаум спели под гитару у Таврического сада Вчера жители города заметили «звездную парочку» Урганта и Розенбаума недалеко от станции метро «Чернышевская»: они играли на гитаре и пели для петербуржцев.

Политика Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.