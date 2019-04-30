Экономика

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыльВедомости 09:25

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее. Это следует из отчета компании по МСФО, опубликованного во вторник, 30 апреля. Выручка выросла более чем на четверть – до 283,1 млрд руб.
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«АвтоВАЗ» получил в 2018 году прибыль по МСФО в размере 5,9 млрд руб. против убытка годом ранее

Финмаркет08:09

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

Ведомости09:25

«Сургутнефтегаз» получил в I кв 82,7 млрд руб убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

ПРАЙМ09:17

«АвтоВАЗ» в 2018 году получил 5,86 млрд рублей прибыли по МСФО против убытка годом ранее

ТАСС08:12

АвтоВАЗ заявил о прибыли в ₽5,86 млрд после убытка годом ранее

РБК09:25

Годовая прибыль «АвтоВАЗа» составила 5,86 млрд рублей против убытка годом ранее

Rambler News Service07:09

«Сургутнефтегаз» получил убыток за 1 квартал по РСБУ

Finam.Ru09:45
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Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

Обновлено в 07:05
Хоккей

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединятся к сборной России 2 мая

«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды — защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов — присоединятся к команде 2 мая в Брно», — указано на сайте ФХР.
Обновлено в 09:32
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено в 09:18
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России

Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».
Обновлено в 09:27
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 05:20
Политика

Власти Венесуэлы заявили о попытке переворота

Обновлено в 07:11
Общество

Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход

По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.
Обновлено в 07:53
Футбол

Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая

Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Сжегший двухлетнего внука в печи омич объяснил свой поступок

Обновлено в 09:48
Происшествия

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Авто

На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Замоскворецкий районный суд приговорил Игоря Подпорина, повредившего полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 годам тюрьмы.
Обновлено в 05:46
Кино

Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа «Соник в кино»

Обновлено в 10:05
Здоровье

В клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи

В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Правоохранительные органы задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках дела о хищении 20 млн рублей.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве

«Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.
Обновлено в 09:38
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Экономика

Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое

«Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Футбол

Трем фанатам ЦСКА на год запретили посещение стадионов

Обновлено в 06:57
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Китае гражданина Канады приговорили к смертной казни за наркотики

Суд в Китае приговорил к смертной казни гражданина Канады за производство и торговлю наркотиками, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 04:48
Политика

МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт

Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске

Господин Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.
Обновлено в 09:57
Авто

Land Rover рассказал о жёстких тестах нового Defender

Компания Land Rover продолжает испытания внедорожника Defender нового поколения в сложных климатических и погодных условиях.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Футбол

Месси получит правительственную награду Каталонии

Обновлено в 08:15
Армия и оружие

На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ

Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
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