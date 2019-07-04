Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машинРоссийская газета 14:42
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.
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