Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машинРоссийская газета 14:42

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.
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АвтоВАЗ возобновит производство с 5 июля

RT на русском14:41

Достигли договоренности: АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей

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Журнал Авто.ру15:07

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РИА Новости14:30

«АвтоВАЗ» возобновляет производство в Ижевске и Тольятти с 5 июля

ТАСС14:52

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства

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