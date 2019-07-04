Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машинРоссийская газета 14:42

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.
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«АвтоВАЗ» возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске 5 июля

Интерфакс15:22

Достигли договоренности: АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства автомобилей

КП - Самара15:12

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства

Ведомости14:21

АвтоВАЗ возобновит производство с 5 июля

RT на русском14:41

«АвтоВАЗ» возобновит производство в пятницу

РИА Новости14:30

«АвтоВАЗ» возобновляет производство в Ижевске и Тольятти с 5 июля

ТАСС14:52

«АвтоВАЗ» возобновляет сборку автомобилей

Журнал Авто.ру15:07
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