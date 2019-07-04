Авто
АвтоВАЗ возобновил производство машинРоссийская газета 14:42
С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Как говорится в заявлении компании, поставщик компонентов (ООО "Завод Автокомпонент") вновь начал отгрузку деталей.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Политика
На Украине арестовали похищенного «свидетеля» по делу о крушении МН17
В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
Обновлено в 16:22
Кино
Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису
Верным другом Русалочки рыбкой Флаундером станет Аквафина, а вот на роль ведьмы Урсулы в студии рассматривают актрису Мелиссу МакКарти.
Обновлено в 01:46
Культура
Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси
О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
Обновлено в 15:39
Футбол
Буффон: «Отказался от первого номера и капитанской повязки»
Вернувшийся в "Ювентус" голкипер Джанлуиджи Буффон решил не брать первый игровой номер и капитанскую повязку.
Обновлено в 13:37
Авто
Продажи автомобилей в России продолжили снижаться
В июне в России было продано 151 180 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 3,3 % меньше по сравнению с июнем прошлого года, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Обновлено в 07:15
Экономика
ОСАГО подрастет на жизни и здоровье
Как заявил ведущий научный сотрудник Финансового университета при правительстве Андрей Языков, расширенное страховое покрытие по ОСАГО в части ущерба жизни и здоровью до 2 млн руб. соответствует компенсации в других видах страхования, связанных с потерей кормильца.
Обновлено в 15:43
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
Политика
Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море
Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено в 16:22
Политика
Путин обвинил Зеленского в голословности
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
ЦСКА может приобрести форварда «Марселя» за 7 миллионов евро
Интересно, что сайт Transfermarkt оценивает игрока, выступавшего ранее за «Лион» и «Тоттенхэм», в 3,5 миллиона евро.
Обновлено в 15:49
Политика
Тимошенко: Зеленский не знает почти никого из списков своей партии
Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые выдвигаются в качестве кандидатов на выборах в парламент от его партии «Слуга народа».
Обновлено в 16:36
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 16:09
Политика
МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто
Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Краснодар» стал победителем Кубка «Матч Премьер»
Обновлено в 14:19
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске
В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика
Tele2 перестанет работать в Абхазии
«С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи», — говорится на сайте оператора.
Обновлено в 14:25
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Экономика
Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»
Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве
В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.
Обновлено в 16:25
Общество
Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло
Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Футбол
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 12:11