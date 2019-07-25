Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на LadaРоссийская газета 18:15
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа. Никаких подробностей в письме, копия которого попала в распоряжение портала LadaOnline, не приводится.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Происшествия
Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос
Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы.
Обновлено в 20:35
Политика
В Совфеде потребовали от Украины незамедлительного возвращения танкера
Ранее Клинцевич в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что задержание российского танкера – провокация, навязанная Украине извне.
Обновлено в 13:39
Космос
В калужском музее расскажут о космических первопроходцах
Обновлено 23 июля в 09:29
Общество
Гордеев поручил устранить названную причину массовой гибели пчел
Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Вода наступает: в Амурской области эвакуируют жителей села Норск
В Амурской области гребень Селемджинского паводка проходит в районе села Норск Селемджинского района.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о запуске баллистической ракеты Ираном
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для захвата Донбасса
В результате существенно изменилась этническая карта современной Хорватии: оттуда бежали, по разным оценкам, от 200 до 250 тысяч сербов, еще от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 18:58
Футбол
Новичок «Реала» Менди пропустит около месяца из-за травмы
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил повреждение. У 24-летнего футболиста диагностирована мышечная травма передней части бедра правой ноги.
Обновлено в 16:31
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие
Новейший экраноплан «Чайка» оснастят ракетами глобального удара
Экраноплан «Чайка» оснастят ракетой мгновенного глобального удара «Курьер».
Обновлено в 02:36
Теннис
Посольство в Вашингтоне заявило о дискриминации российских спортсменов
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с отказом предоставить визу российской теннисистке Светлане Кузнецовой.
Обновлено в 20:31
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Американский влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что по просьбе президента США Дональда Трампа попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено в 16:39
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Политика
Конгресс США одобрил отсрочку для потолка госдолга
Законопроект о продлении на два года срока наступления потолка американского госдолга получил одобрение Конгресса США, передаёт C-Span.
Обновлено в 20:17
Политика
Кортеж Порошенко атаковал ветеран «Азова» с паспортом от Зеленского
Ветеран полка "Азова" возле здания Государственного бюро расследований совершил нападение на кортеж бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 16:36
Политика
Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли»
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 18:55
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в новом фильме Паоло Соррентино
Дженнифер Лоуренс сыграет главную роль в новом фильме Паоло Соррентино, который получил название Mob Girl.
Обновлено в 03:09
Космос
В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Происшествия
Налетчики похитили тонну золота при нападении на аэропорт в Бразилии
Вооруженные преступники похитили около тонны золота из грузового терминала международного аэропорта бразильского Сан-Паулу.
Обновлено в 16:54
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено в 11:49
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Футболисты лондонского "Арсенала" Месут Озил и Сеяд Колашинац были атакованы неизвестными лицами на севере Лондона.
Обновлено в 16:26
Музыка
Бузова анонсировала свой последний концерт
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19