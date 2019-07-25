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АвтоВАЗ вновь повысит цены на LadaРоссийская газета 18:15

Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа. Никаких подробностей в письме, копия которого попала в распоряжение портала LadaOnline, не приводится.
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