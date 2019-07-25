Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на LadaРоссийская газета вчера в 18:15
Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа. Никаких подробностей в письме, копия которого попала в распоряжение портала LadaOnline, не приводится.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
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МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера
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В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено вчера в 12:06
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».
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В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
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Происшествия
Российские дипломаты посетили задержанное в КНДР судно
Сотрудники российского посольства в Северной Кореее проводят вторую встречу с экипажем сейнера «Сяньхайлинь-8» России.
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Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах
Уже определены регионы, где первоначально будет опробован данный вид страхования.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
В КНДР запустили две ракеты в сторону Японии
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Политика
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Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 24 июля в 20:25
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
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Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Экс-супруге Андрея Аршавина поклонник подарил кольцо с бриллиантами
Алиса Аршавина – бывшая супруга знаменитого футболиста, не унывает после развода.
Обновлено вчера в 15:19
Здоровье
В Уфе беременных оставляют на кушетках в коридоре роддома
В Уфе беременных женщин вместо палат укладывали на кушетки в коридоре роддома.
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Музыка
Пресс-конференция перед фестивалем «ЖАРА» состоялась в Баку
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Обновлено вчера в 10:59
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 13:25
Общество
Россия может остаться без продукции Apple из-за действий депутатов
Независимые эксперты в лице гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова и специалиста по информационной безопасности Александр Пацай убеждены, что Apple никогда не предустанавливали с свои смартфоны стороннее ПО, и делать это ради России они вряд ли будут.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Госдуме рассказали о «полуобморочном» состоянии украинских кораблей
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что украинские военные корабли, находящиеся в Севастополе, не будут принимать участие в праздновании Дня Военно-морского флота России, который отмечается 28 июля.
Обновлено вчера в 21:08
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Соловьев рассказал, за что Зеленский обиделся на Путина
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Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Армия и оружие
В ДНР заявили о подвозе Киевом боеприпасов к линии соприкосновения
"В настоящее время украинские силовики активно пополняют запас боеприпасов в своих подразделениях вблизи линии соприкосновения", - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Завершены ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
ТАСС опубликовало сообщение пресс-службы Фонда перспективных исследований (ФПИ) о том, что завершены ходовые испытания нового боевого робота «Маркер» на гусеничной платформе, в ближайшее время начнутся испытания по отработке стрельбы.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства допустил возможность возбуждения уголовного дела против президента США Дональда Трампа после окончания срока его президентства.
Обновлено 24 июля в 10:39