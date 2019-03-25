Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4Российская газета 04:26
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4. Инженеры выделили 17 ключевых пунктов, которые призваны сделать отечественный внедорожник более комфортным.
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Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество
Синоптики прогнозируют потепление до +13 градусов в Москве
Рабочая неделя в столице началась с тёплой и солнечной погоды, воздух в городе прогрелся до +7 °C. Однако уже со вторника, 26 марта, вновь начнутся осадки, температура начнётся понижаться.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Футбол
Халк помог «Порту» переходом в «Зенит»
Бывший форвард питерского "Зенита", ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ" Халк, рассказал, как оказался в российском клубе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Футбол
Виктор Альварес: «Хотел бы остаться в Туле»
Испанский защитник «Арсенала» Виктор Альварес рассказал о своей адаптации в чемпионате России и выразил надежду на то, что он останется в тульской команде.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Apple представила сервис Apple News Plus для подписки на новости
Apple только что представила свой новый сервис Apple News Plus, который добавляет журналы в приложение Apple News.
Обновлено в 13:24
Политика
Албания отменит визы для россиян
Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Политика
В Казахстане могут переименовать еще три города
В Казахстане могут переименовать в честь исторических личностей еще три города – Семей, Павлодар, Петропавловск.
Обновлено в 05:45
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Наука
Найдены мутации гена, вызывающие заболевание нервной системы с развитием опухолей
Три вида мутаций гена обнаружили у российских пациентов с тяжелым наследственным заболеванием нервной системы, которое сопровождается развитием злокачественных опухолей.
Обновлено в 06:39
Хоккей
Нападающий «Виннипега» Коннор признан первой звездой недели в НХЛ
Американский нападающий "Виннипега" Кайл Коннор признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:32
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Общество
В Москве завершилась реставрация исторических залов Английского клуба
В Государственном центральном музее современной истории России завершилась реставрация залов Московского английского клуба, который располагался в этом здании с 1831 по 1917 год.
Обновлено в 08:31
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Здоровье
Геннадия Онищенко поставили в пример
Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
«Русагро» создала дочернюю структуру в Гонконге
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, создала дочернюю структуру в Гонконге, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Жительница Соликамска заперла 90‐летнюю мать в захламленной квартире
Жительница города Соликамска в Пермском крае замуровала свою 90-летнюю мать в квартире, доверху набитой мусором.
Обновлено в 12:04
Космос
12 добровольцев проведут два месяца в кровати во имя науки
После двух месяцев в лежачем положении участников ожидает период реабилитации, который продлится еще 29 дней.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие»
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Виктория Скрипаль не поверила, что её родственники живы
Дипломат объяснил, как Британия подменяет понятия в деле Скрипалей Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН подтвердила, что знает о такой приятельнице своей двоюродной сестры, однако никаких "доказательств" от неё не получала.
Обновлено в 12:03
Экономика
Медведев подписал документы по расселению аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал два документа о расселении аварийного жилья.
Обновлено в 07:29