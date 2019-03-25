Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4Российская газета 04:26
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4. Инженеры выделили 17 ключевых пунктов, которые призваны сделать отечественный внедорожник более комфортным.
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Политика
Депутат Рады оценил потери Украины после прекращения газового транзита
Украина будет терять от 3 до 5 млрд долларов в год после прекращения транзита российского газа через украинскую территорию в Европу, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, 25 марта сообщает украинский телеканал «112».
Обновлено в 02:15
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено 23 марта в 10:53
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Годовщина трагедии: в Кемерово поминают жертв «Зимней вишни»
Пожар в «Зимней вишне» начался около 16.00 воскресенья, 25 марта 2018 года.
Обновлено 23 марта в 06:49
Политика
Итоги голосования: ход Brexit будет определять британский парламент
Британские депутаты проголосовали за то, чтобы парламент провел серию голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit.
Обновлено в 18:49
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено в 16:08
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала идеальные формы на фото в купальнике
Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram пляжные фото, на которых показала шикарную фигуру, а также идеальные формы.
Обновлено в 08:25
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Политика
Airbus поставит в Китай самолеты на €30 млрд
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Японии на американской военной базе прогремел взрыв
Обновлено в 01:29
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с зарплатами, рабочими местами и покупательской способностью граждан.
Обновлено в 16:09
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Адвоката судившейся с Трампом порномодели обвинили в вымогательстве
Прокуратура Нью-Йорка обвинила адвоката Майкла Авенатти в вымогательстве 20 млн долларов у компании Nike и добилась взятия юриста под стражу.
Обновлено в 17:57
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных
Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Футбол
Халк назвал причину перехода из «Порту» в «Зенит»
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, как проходил его переход из "Порту" в "Зенит".
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Обновлено в 17:39
Политика
Новый караван мигрантов начал движение через Мексику к США
Караван мигрантов, состоящий из выходцев из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой по направлению к США.
Обновлено в 03:26
Футбол
Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020
Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:02
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00