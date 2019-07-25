Авто
«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет ценыВедомости 08:47
Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada – седан Vesta Sport – подорожает в базовой версии до 1 021 900 руб. (+0,7%). Это будет уже третье с начала года повышение цен на автомобили Lada.
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