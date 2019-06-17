Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобилиВедомости вчера в 17:47

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.
Ведомостивчера в 17:47

Подробнее о событии

СМИ узнали о планах АвтоВАЗа повысить цены на автомобили Lada

РБК03:12

АвтоВАЗ с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada

Тарантас Ньюс02:01

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Ведомостивчера в 17:47

АВТОВАЗ в июле повысит цены на автомобили LADA

Автостат01:39

«Ведомости»: АвтоВАЗ намерен повысить цены на автомобили

Коммерсантъ01:22

СМИ: «АвтоВАЗ» с 1 июля повысит цены на все модели Lada

Автоновости дня00:06

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на все модели Lada, сообщили СМИ

РИА Новости01:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Политика

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД

Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:59
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке

Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 участников массовой драки в селе Чемодановка, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов.
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Происшествия

Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде

Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Политика

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.
Обновлено в 01:45
Авто

В Россию едет семиместный Mitsubishi Outlander

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, как и планировалось, приедет в Россию в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
Обновлено в 03:49
Общество

Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами

Обновлено в 04:45
Экономика

Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес

Сын Алибасова забрал отца из больницы

Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:40
Общество

Госдума приняла закон о правовом статусе паломника

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Обновлено в 05:59
Футбол

Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 05:40
Политика

Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный

Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» прошёл Панамский канал

Обновлено в 05:11
Политика

В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского

Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Наука

Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом

Обновлено вчера в 03:05
Политика

Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Гаджеты

Бюджетный смартфон Redmi 7A появится на европейском рынке

В конце мая уже был представлен смартфон Redmi 7A.
Обновлено в 06:41
Финансы

Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Авто

Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Технологии

Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей

Представитель оператора добавил, что за время пилотного проекта – с марта 2019 года – «Мегафон» провел 60 рассылок, после все пропавшие были найдены.
Обновлено в 06:05
Театры

Совмин Крыма ликвидировал евпаторийский театр «Золотой ключик»

Правительство Крыма своим распоряжением ликвидировало международный центр театрального искусства "Золотой ключик", расположенный в Евпатории.
Обновлено в 03:54
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Общество

Ямал возглавил рейтинг регионов по благосостоянию семей

Выяснилось, что в среднестатистической российской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, после таких затрат в виде прожиточных минимумов на всех четверых, максимально возможный остаток составляет 44,3 тысячи рублей.
Обновлено в 02:09
Политика

Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах

Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Мошенники придумали новые способы автоподстав

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Спорт

Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел

Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.
Обновлено в 05:25
Музыка

Костюм Карди Би треснул во время выступления

В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04
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