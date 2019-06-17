«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобилиВедомости вчера в 17:47

«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.

с чего всё началось

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

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