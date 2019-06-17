Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобилиВедомости вчера в 17:47
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался.
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с чего всё началось
«АвтоВАЗ» планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada, рассказали «Ведомостям» менеджеры трех дилерских компаний.Ведомостивчера в 17:47
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Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД
Депутаты Государственной думы проголосовали за принятие закона о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым
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Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке
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Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
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Политика
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«Адвокат защиты заявил, что свергнутый президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире в присутствии своей семьи», — пишет агентство.
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Авто
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Обновлено вчера в 04:11
Экономика
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Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Россиянки поверили в способность мужчин быть хорошими отцами
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Экономика
Песков счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
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Шоу-бизнес
Сын Алибасова забрал отца из больницы
Сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов-младший заявил, что забрал отца из НИИ имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 07:40
Общество
Госдума приняла закон о правовом статусе паломника
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, устанавливающий специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.
Обновлено в 05:59
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Шойгу призвал выработать новую теорию ведения войн
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на научно-практической конференции с руководящим составом ВС РФ заявил, что сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу.
Обновлено в 05:40
Политика
Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный
Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов.
Обновлено в 05:11
Политика
В Крыму предложили темы для первой встречи Путина и Зеленского
Первую встречу нового главы Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина необходимо начать с обсуждения деблокады полуострова и недопустимости провокаций в отношении российских граждан.
Обновлено в 06:02
Наука
Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Кусто направил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным
Французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе приморских косаток и белух на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Бюджетный смартфон Redmi 7A появится на европейском рынке
В конце мая уже был представлен смартфон Redmi 7A.
Обновлено в 06:41
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 72 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 04:33
Авто
Марку Hummer возродят ради электрокаров
Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Технологии
Мобильные операторы запустили проекты по поиску пропавших людей
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Обновлено в 06:05
Театры
Совмин Крыма ликвидировал евпаторийский театр «Золотой ключик»
Правительство Крыма своим распоряжением ликвидировало международный центр театрального искусства "Золотой ключик", расположенный в Евпатории.
Обновлено в 03:54
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено вчера в 05:56
Общество
Ямал возглавил рейтинг регионов по благосостоянию семей
Выяснилось, что в среднестатистической российской семье с двумя детьми и двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, после таких затрат в виде прожиточных минимумов на всех четверых, максимально возможный остаток составляет 44,3 тысячи рублей.
Обновлено в 02:09
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Мошенники придумали новые способы автоподстав
Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги.
Обновлено в 06:10
Спорт
Минспорт Чувашии окажет содействие в расследовании 33 допинговых дел
Министр спорта Чувашии Михаил Богаратов сообщил, что ведомство готово оказать содействие Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в расследовании 33 дел о возможном нарушении спортсменами антидопинговых правил.
Обновлено в 05:25
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
В списке артистов мероприятия была и рэперша Карди Би. Исполнительница вышла на сцену в разноцветном комбинезоне, который облегал все тело.
Обновлено вчера в 13:04