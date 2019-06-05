Авто
АвтоВАЗ стал непубличной компаниейNews.ru 06:36
АвтоВАЗ надеется на то, что новый юридический статус будет содействовать более эффективному корпоративному управлению и принятию решений. Компания является крупнейшим производителем легковых автомобилей в РФ. По итогам прошлого года было выпущено более 560 тысяч автомобилей.
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Единоборства
WBC присвоил Усику статус чемпиона в отпуске
Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил украинскому боксеру Александру Усику статус чемпиона мира в отпуске, говорится в релизе организации.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 05:58
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Авто
В России стартуют продажи нового кроссовера Haval F7
Обновлено в 00:48
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
Республиканские подразделения ПВО пресекли попытку, сбив летательный аппарат.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»
Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок
Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол
Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами
На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Энергетика
Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти»
Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Тройная камера и безрамочный экран: представлен смартфон Huawei Maimang 8
Китайская компания Huawei, как и было обещано, представила смартфон Maimang 8, который будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — Midnight Black (чёрный) и Sapphire Blue (синий).
Обновлено в 05:18
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика
Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора
Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 06:16
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип
Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский: «Слава богу, меня лечит не Супрун»
Президент Украины Владимир Зеленский презрительно высказался о компетенциях исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
Обновлено в 06:24
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.
Обновлено в 04:39
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Футбол
Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса
Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета привезли сегодня, 5 июня, на площадку Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:32
Культура
Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53