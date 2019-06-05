Авто

АвтоВАЗ стал непубличной компаниейNews.ru 06:36

АвтоВАЗ надеется на то, что новый юридический статус будет содействовать более эффективному корпоративному управлению и принятию решений. Компания является крупнейшим производителем легковых автомобилей в РФ. По итогам прошлого года было выпущено более 560 тысяч автомобилей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» официально стал непубличной компанией

Rambler News Service05:09

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

Ведомости06:15

«АвтоВАЗ» изменил юридический статус

ТАСС05:56

АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

РБК05:29

АвтоВАЗ стал непубличной компанией

News.ru06:36

«АвтоВАЗ» сменил статус на непубличный, стал АО

Интерфакс - Россия04:19

«АВТОВАЗ» изменил статус с публичного на непубличный

Finam.Ru04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ

Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Единоборства

WBC присвоил Усику статус чемпиона в отпуске

Всемирный боксерский совет (WBC) присвоил украинскому боксеру Александру Усику статус чемпиона мира в отпуске, говорится в релизе организации.
Обновлено вчера в 16:31
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Происшествия

СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ

"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Происшествия

По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 05:58
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Авто

В России стартуют продажи нового кроссовера Haval F7

Обновлено в 00:48
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

Республиканские подразделения ПВО пресекли попытку, сбив летательный аппарат.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»

Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Легендарные фотоаппараты «Зенит» возвращаются на российский рынок

Новая модель легендарного советского фотоаппарата «Зенит М» поступила в продажу.
Обновлено вчера в 01:00
Футбол

Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА аплодисментами

На новый четырехлетний срок на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) был переизбран швейцарец Джанни Инфантино.
Обновлено в 06:07
Энергетика

Медведев одобрил изменение соглашения с Венесуэлой в пользу «Роснефти»

Глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением одобрил разработанный Минэнерго проект протокола о внесении поправок в соглашение о российско-венесуэльском сотрудничестве в сфере реализации совместных стратегических проектов.
Обновлено в 06:13
Гаджеты

Тройная камера и безрамочный экран: представлен смартфон Huawei Maimang 8

Китайская компания Huawei, как и было обещано, представила смартфон Maimang 8, который будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения — Midnight Black (чёрный) и Sapphire Blue (синий).
Обновлено в 05:18
Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора

Мосгордума согласовала кандидатуру столичного прокурора Дениса Попова, сообщается на сайте парламента.
Обновлено в 06:16
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский: «Слава богу, меня лечит не Супрун»

Президент Украины Владимир Зеленский презрительно высказался о компетенциях исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.
Обновлено в 06:24
Авто

Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В общем доступе появилось первое официальное изображение новой модели Kia XCeed.
Обновлено в 04:39
Энергетика

Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Штаб ВСУ сообщил о двух убитых и трех раненых в боях с ополчением Донбасса

Во вторник, 4 июня, защитники Донбасса 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ в ответ на провокационные обстрелы.
Обновлено в 02:51
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета привезли сегодня, 5 июня, на площадку Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:32
Культура

Картины художников Бенькова и Фешина представят на одной выставке в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное