Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили LadaSpeedMe 03:17

С 1 августа 2019 года дилеры российской марки переписали розничные цены на все модели Lada. Это уже третье массовое повышение цен на продукцию «АвтоВАЗа» в этом году.
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АвтоВАЗ поднял ценник на весь модельный ряд

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В России подорожали автомобили Лада

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:14, Ашберн
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Сценарист нового фильма по Mortal Kombat хочет экранизировать BioShock

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Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ, выяснила Русская служба BBC.
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Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
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Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

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Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
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Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
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Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер

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Ранее председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, что кассовое исполнение национальных проектов, в том числе проекта "Здравоохранение", в Севастополе и Крыму колеблется от 20 до 30%.
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Kinross Gold забрала юниорное золото

Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
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Фестиваль «Окно в Европу» состоится в Выборге 2-8 августа

Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр "Выборг Палас", а в Центральной библиотеке Алвара Аалто уже сегодня откроется фотовыставка Валерия Плотникова, состоятся мастер-классы и встречи со зрителями.
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