С 1 августа 2019 года дилеры российской марки переписали розничные цены на все модели Lada. Это уже третье массовое повышение цен на продукцию «АвтоВАЗа» в этом году.

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

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