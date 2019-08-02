Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили LadaSpeedMe 03:17

С 1 августа 2019 года дилеры российской марки переписали розничные цены на все модели Lada. Это уже третье массовое повышение цен на продукцию «АвтоВАЗа» в этом году.
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В России подорожали автомобили Лада

Авторевю11:01

«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели Lada

ТАСС08:14

«АвтоВАЗ» повысил цены на все свои автомобили

Тарантас Ньюс03:25

АвтоВАЗ снова поднял цены на все автомобили Lada

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АвтоВАЗ поднял ценник на весь модельный ряд

CarsWeek.ru04:25

Модельный ряд LADA стал дороже на 5 – 7 тысяч рублей

Автостат05:18

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

SpeedMe03:17
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Кино

Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено в 10:22
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика

У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана

Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка ответил на появившуюся в СМИ информацию об отставке руководителя офиса Андрей Богдан.
Обновлено в 20:35
Происшествия

ФБР подтвердило смерть Диллинджера спустя 85 лет

Федеральное бюро расследований США (ФБР) официально подтвердило гибель знаменитого гангстера Джона Диллинджера.
Обновлено в 19:14
Общество

Власти разрешат продажу алкоголя и лекарств через интернет с 2020 года

В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет.
Обновлено в 11:30
Гаджеты

Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом

В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено в 13:46
Авто

Haval вложит 42 млрд в производство в России

Обновлено в 01:44
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено в 18:00
Политика

Трамп назвал хорошим разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».
Обновлено в 16:35
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

Обновлено вчера в 06:30
Космос

Древняя капля воды переписывает историю Земли

Исследования показывают, что тектоника плит, начавшаяся 3,3 миллиарда лет назад, совпадает с периодом начала жизни на Земле.
Обновлено в 14:43
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Наука

Открыт белок, который поможет лучше убивать раковые клетки

Третичная структура белка PLK1 /©Wikimedia Commons Авторы исследования считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за Крыма

Украинская компания «Нафтогаз» подала в Гаагский суд иск о компенсации убытков от потери оставшихся в Крыму активов группы.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним

Обновлено в 19:25
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:27
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района

Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.
Обновлено в 11:39
Игры

«Ростелеком» запустил цифровой магазин игр

По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.
Обновлено в 07:29
Общество

В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина

В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус первого парома для Сахалинской области. Знаменательное событие случилось вчера, 1 августа.
Обновлено в 19:47
Авто

В России выросли продажи электромобилей с пробегом

В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 08:00
Общество

Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.
Обновлено в 09:18
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Технологии

В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora

Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено в 15:00
Армия и оружие

США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов

Стоимость основных программ Соединённых Штатов по закупке вооружений в 2018 году превысила $2 трлн. Большая часть средств потрачена на ВМС.
Обновлено в 20:25
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