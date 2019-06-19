Экономика

«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%ТАСС 07:24

Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.
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«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%

ТАСС07:24

Аттракцион невиданной щедрости: АВТОВАЗ проиндексировал зарплату работникам на 7%

63.ru07:13

С 1 июля на АВТОВАЗе на 7% повысят зарплату

СитиТрафик02:18

Сотрудникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

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Тольяттинский АВТОВАЗ с 1 июля поднимет зарплаты своим сотрудникам

КП - Самара03:04

С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

АиФ Самара04:57

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

Российская газета02:06
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Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

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Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
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Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

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Обновлено вчера в 16:26
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Общество

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Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
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Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
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Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
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Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о большом количестве негативных комментариев в своем Instagram после выхода ряда телепередач, приуроченных к годовщине смерти его бывшей гражданской жены — Жанны Фриске.
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Футбол

Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из «Спартака»

Обновлено в 06:46
Экономика

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Обновлено в 07:33
Общество

СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях

Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
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Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

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Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
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Экономика

X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей

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Новый Bentley Continental GT Convertible представили в России

Компания Bentley представила в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования 100-летнего юбилея британского автопроизводителя.
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Telegram начал тестировать геочаты

Мессенджер Telegram приступил к тестированию функции геочатов в бета-версии программы для iOS.
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Происшествия

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По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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Происшествия

В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий

В поселке Красный Яр в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на производстве, где изготавливаются резиновые и железобетонные изделия.
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Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
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В деле об убийстве жены Соколова появился «окровавленный рабочий»

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Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
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