Экономика
«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%ТАСС 07:24
Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.
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Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой
33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
Обновлено в 04:24
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Футбол
ПСВ сыграет с «Базелем» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Голландский ПСВ встретится со швейцарским "Базелем" в рамках "пути представителей лиг" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 07:16
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Шепелев обратился к желающим ему смерти и ада из-за Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о большом количестве негативных комментариев в своем Instagram после выхода ряда телепередач, приуроченных к годовщине смерти его бывшей гражданской жены — Жанны Фриске.
Обновлено в 07:14
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Госдума приняла закон о выращивании мака в медицинских целях
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о снятии запрета на культивирование наркосодержащих растений в медицинских целях.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Авто
Компания Peugeot представила новый Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 второго поколения.
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Экономика
X5 Retail Group создаст онлайн-витрину для фармпроизводителей
X5 Retail Group на базе сайта "Перекрестка" создаст витрину, на которой фармпроизводители смогут представлять свои препараты, доставка будет осуществляться в аптечные пункты выдачи X5.
Обновлено в 03:37
Авто
Новый Bentley Continental GT Convertible представили в России
Компания Bentley представила в России роскошный и ультрасовременный Continental GT Convertible, пополнивший модельный ряд марки в знаковый год празднования 100-летнего юбилея британского автопроизводителя.
Обновлено в 04:04
Интернет
Telegram начал тестировать геочаты
Мессенджер Telegram приступил к тестированию функции геочатов в бета-версии программы для iOS.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Башкирии загорелся завод по производству резиновых изделий
В поселке Красный Яр в Уфимском районе Башкирии произошел пожар на производстве, где изготавливаются резиновые и железобетонные изделия.
Обновлено в 05:39
Кино
В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04