Экономика

«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%ТАСС 07:24

Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.
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«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%

ТАСС07:24

Аттракцион невиданной щедрости: АВТОВАЗ проиндексировал зарплату работникам на 7%

63.ru07:13

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

Российская газета02:06

Сотрудникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

Территория.Самара03:56

Тольяттинский АВТОВАЗ с 1 июля поднимет зарплаты своим сотрудникам

КП - Самара03:04

С 1 июля на АВТОВАЗе на 7% повысят зарплату

СитиТрафик02:18

С 1 июля работникам АвтоВАЗа увеличат зарплату на 7%

АиФ Самара04:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Политика

Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов

Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей

Любопытно, что бывший супруг светской львицы актер Максим Виторган жил в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра» в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей.
Обновлено в 06:55
Политика

Рейтинг партии Порошенко продолжает падать

Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:40
Футбол

Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»

Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии

Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00
Общество

Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика

Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Гаджеты

За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги

Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Общество

Температура на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года

Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:31
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов не поздравил старшую дочь с 10-летием в Instagram

Вчера старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина праздновала свое 10-летие.
Обновлено в 08:41
Кино

Стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Авто

В России отзывают Chevrolet Camaro и Corvette

На официальном сайте Росстандарта появилась информация о том, что на территории нашей страны под отзыв попали две модели марки Chevrolet – спорткары Camaro и Corvette.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Обновлено в 08:45
Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Украинские женщины дали отпор Зеленскому

В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
Обновлено в 04:11
Кино

Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом

Обновлено в 04:32
Общество

Ездящих без ОСАГО водителей предложили лишать прав

Водителей, в течение года повторно попавшихся без полиса ОСАГО, предлагают лишать прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Дагестане три газеты выйдут с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика»

В Дагестане три газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — 21 июня выйдут с одинаковой первой полосой, на которой будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».
Обновлено в 09:05
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика

Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол

Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»

Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Общество

В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом

Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Хоккей

Бабенко и Воробьев вошли в тренерский штаб московского «Динамо»

Тренеры Юрий Бабенко, Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев и Виталий Еремеев вошли в тренерский штаб московского хоккейного клуба "Динамо", который возглавляет Владимир Крикунов, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.
Обновлено в 08:31
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