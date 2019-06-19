Экономика
«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%ТАСС 07:24
Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Политика
Госдума наделяет военных Крыма и Севастополя статусом ветеранов
Авторы инициативы предлагают присваивать звание ветерана военной службы тем военнослужащим, которые проходили службу в военных частей и вооруженных силах Украины, которые располагались на территории Крыма и города Севастополя.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов жили на «Кинотавре» в люксе за полмиллиона рублей
Любопытно, что бывший супруг светской львицы актер Максим Виторган жил в гостинице, где расположен штаб «Кинотавра» в стандартном номере с двуспальной кроватью, сутки проживания в котором стоят около 7 тысяч рублей.
Обновлено в 06:55
Политика
Рейтинг партии Порошенко продолжает падать
Украинцы перестали доверять партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».
Обновлено в 08:40
Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, как познакомилась с королем Малайзии
Осенью прошлого года Оксана Воеводина стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Русская красавица и победительница конкурса «Мисс Москва» 2015 года также приняла ислам и взяла мусульманское имя Рихана.
Обновлено в 07:00
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги
Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.
Обновлено в 07:20
Общество
Температура на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года
Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:31
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов не поздравил старшую дочь с 10-летием в Instagram
Вчера старшая дочь Дмитрия Тарасова Ангелина праздновала свое 10-летие.
Обновлено в 08:41
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Авто
В России отзывают Chevrolet Camaro и Corvette
На официальном сайте Росстандарта появилась информация о том, что на территории нашей страны под отзыв попали две модели марки Chevrolet – спорткары Camaro и Corvette.
Обновлено в 07:17
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Украинские женщины дали отпор Зеленскому
В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
Обновлено в 04:11
Кино
Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом
Обновлено в 04:32
Общество
Ездящих без ОСАГО водителей предложили лишать прав
Водителей, в течение года повторно попавшихся без полиса ОСАГО, предлагают лишать прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5 тысяч рублей.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Дагестане три газеты выйдут с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика»
В Дагестане три газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — 21 июня выйдут с одинаковой первой полосой, на которой будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».
Обновлено в 09:05
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»
Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом
Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке.
Обновлено в 07:52
Хоккей
Бабенко и Воробьев вошли в тренерский штаб московского «Динамо»
Тренеры Юрий Бабенко, Владимир Воробьев, Андрей Скопинцев и Виталий Еремеев вошли в тренерский штаб московского хоккейного клуба "Динамо", который возглавляет Владимир Крикунов, сообщает пресс-служба клуба КХЛ.
Обновлено в 08:31