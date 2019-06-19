«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%ТАСС 07:24

Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат работников на 7% с 1 июля 2019 года. Это самый высокий процент индексации в компании за последние шесть лет, сообщается в пресс-релизе профсоюза предприятия.

«АвтоВАЗ» с июля повысит зарплаты работникам на 7%

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