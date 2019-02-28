Экономика
«АвтоВАЗ» решил уйти от статуса публичной компанииИнтерфакс 10:47
ПАО "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании.
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Армия и оружие
Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
Обновлено в 07:57
Происшествия
Семь лыжников попали под лавину в КЧР
Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.
Обновлено в 09:18
Экономика
Кудрин назвал россиян отсталыми
Россия сильно отстала от стран «Большой семерки» по уровню производительности труда, заявил глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:40
Происшествия
У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей
У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Общество
Появились фотографии новых вагонов купе
Обновлено в 11:25
Общество
Роскомнадзор намерен оштрафовать Facebook
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook – американская компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России, говорится в сообщении службы.
Обновлено в 10:07
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить обвинения Нетаньяху
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о намерениях предъявить обвинения премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, пишет The Jerusalem Post.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Общество
В работе YouTube произошел сбой
Сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 12:19
Политика
Россия заявила ОБСЕ о завершении процесса интеграции Крыма
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин на заседании постоянного совета заявил, что процесс интеграции Крыма завершён.
Обновлено в 12:51
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о начале взыскания долга с российского «Газпрома» в юрисдикции Люксембурга на основании решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Басманном суде посетитель поджег файер в зале суда
Приставы задержали молодого человека, поджегшего файер на заседании в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Под арест отправлен бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей»
Под арест отправлен бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей» Кировский райсуд Санкт-Петербурга отправил под стражу на два месяца бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова.
Обновлено в 12:11
Космос
Космические огнетушители впервые в истории протестированы на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко провел тестирование огнетушителей на Международной космической станции, это произошло впервые, сообщает "Роскосмос".
Обновлено в 12:36
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров
Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
На авианосце «Адмирал Кузнецов» сменили командира
Назначен новый командир флагманского корабля ВМФ России — тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", им стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов, прежний командир - капитан 1 ранга Сергей Артамонов - назначен на вышестоящую воинскую должность в штабе Северного флота, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Самаре уволили директора кладбища
Обновлено в 04:30
Происшествия
Полторанин признался в кровяном допинге и дал показания полиции
Полторанин, Хауке и Бальдауф после признательных показаний были отпущены. Два эстонских лыжника продолжают находиться под стражей.
Обновлено в 12:21
Футбол
Кокорину могут изменить меру пресечения из-за проблем со здоровьем
Если ухудшение здоровья у форварда будет доказано, то следователь обязан выступить с инициативой об изменении меры пресечения на подписку о невыезде.
Обновлено в 10:14
Футбол
УК «Динамо» поддержала решение о переносе матча со «Спартаком»
Обновлено в 10:51
Происшествия
На Авиационной загорелась квартира
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Крыму депутата Госдумы облили зеленкой
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет подвергся нападению во время приема граждан.
Обновлено в 10:35
Общество
Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT
Баронова уточнила, что пока планирует сделать аудит проделанной работы, дать свои рекомендации, постепенно присоединиться к команде, "ну и дальше вместе двигаться в нашем общем деле построения страны, в которой хочется жить".
Обновлено в 07:59
Политика
Сергей Миронов предложил решить вопрос Курил их переименованием
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова.
Обновлено в 10:02
Общество
Мусорный коллапс на Кубани предложили погасить курортным сбором
В Краснодарском крае может быть спровоцирован мусорный коллапс. Об этом заявил министр ЖКХ и ТЭК региона Святослав Удинцев.
Обновлено в 11:18
Финансы
Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году
Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.
Обновлено в 10:15
Политика
Умер брат 37‐го президента США Ричарда Никсона
Младший брат 37-го президента США Ричарда Никсона — Эдвард скончался в 88 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
Обновлено в 11:23