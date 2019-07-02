Авто
Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»Известия 16:35
Группа компаний «Автокомпонент» объяснила прекращение поставки компонентов на «АвтоВАЗ» отсутствием согласования цен на комплектующие.
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с чего всё началось
Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое до сегодняшнего дня велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».РБК11:29
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