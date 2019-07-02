Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставокВедомости 11:26
«АвтоВАЗ» с 3 июля приостанавливает производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Компания объяснила это решение срывом поставок комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород).
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Транспорт
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