Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство автомобилейНовые Известия 02 июля в 12:49

Дата начала возобновления производства пока неизвестна и о ней компания обещает проинформировать потребителей дополнительно. Сама группа "АвтоВАЗ" сейчас входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и помимо автомобилей Lada выпускает также машины Renault, Nissan и Datsun.
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«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Ведомости13:40

Непростой простой

Российская газетавчера в 13:06

Поставщик АвтоВАЗа объяснил сбой в поставках комплектующих

РБК02 июля в 15:55

«Автокомпонент» объяснил срыв поставок комплектующих для «АвтоВАЗа»

Quto.ruвчера в 02:23

«АвтоВАЗ» приостановил производство из-за срыва поставок

РИА Новости02 июля в 22:38

Поставщик «АвтоВАЗа» рассказал о причинах прекращения поставки компонентов

ТАСС02 июля в 16:00

Названа причина срыва поставки комплектующих АвтоВАЗу

AutoNewsвчера в 02:34
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Общество

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Авто

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено в 18:29
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия

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Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
Обновлено в 18:42
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Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено в 11:13
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Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Обновлено в 10:39
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Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

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Эмир Дубая подал в суд на сбежавшую от него в Лондон жену

Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях

Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22

Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено в 19:41
Технологии

Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла

В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).
Обновлено в 17:00
Экономика

«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки

Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено в 18:55
Общество

В России могут появиться плацкартные вагоны без «боковушек»

Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.
Обновлено в 21:45
Политика

Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций

Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.
Обновлено в 19:51
Общество

Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем

Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 22:03
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
Обновлено в 19:23
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Google

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Обновлено в 21:28
Общество

Когда наступит Иван Купала в 2019 году

Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.
Обновлено 02 июля в 00:24
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
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Моуринью не исключил, что вернется в Италию

В Италии специалист возглавлял «Интер», с которым дважды становился чемпионом серии А, выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также с командой выиграл Лигу чемпионов.
Обновлено в 18:43
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АвтоВАЗ возобновил производство машин

Обновлено в 14:42
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Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.
Обновлено в 07:48
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
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Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
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