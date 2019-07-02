Дата начала возобновления производства пока неизвестна и о ней компания обещает проинформировать потребителей дополнительно. Сама группа "АвтоВАЗ" сейчас входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и помимо автомобилей Lada выпускает также машины Renault, Nissan и Datsun.

Общество Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.

Общество На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Авто Изменились правила перевозки детей в автомобилях Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .

Происшествия В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.

Шоу-бизнес Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов пришел на свадьбу рэпера T-killah на костылях Футболист вместе с женой Анастасией Костенко погулял на свадьбе рэпера T-killah, который женился на телеведущей Марии Беловой.

Армия и оружие Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства истребитель F-22 Президент США Дональд Трамп в День независимости выступил с речью о военном могуществе страны, в которой назвал "совершенно новым" истребитель F-22, снятый с производства восемь лет назад.

Технологии Bluetooth-маячки и персонификация офлайнового ритейла В США, по свидетельству The New York Times, уже свыше 75 компаний выступают В2В-провайдерами неперсонализированных данных о пространственных перемещениях десятков и сотен тысяч смартфонов (вместе с их владельцами, ясное дело, — но кто именно эти владельцы, покупателям таких баз данных неизвестно).

Экономика «Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.

Общество В России могут появиться плацкартные вагоны без «боковушек» Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.

Политика Словакия подготовила резолюцию об отмене антироссийских санкций Резолюция о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в парламент Словакии до конца лета.

Общество Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна» Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.

Наука «Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.

Происшествия На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перехвате самолета ВМС США над Черным морем Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A "Посейдон", который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.

Происшествия В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Политика Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.

Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе Google Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе поисковой системы Google. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Общество Когда наступит Иван Купала в 2019 году Иван Купала - народное название ночи на 7 июля, накануне православного праздника Рождества Ионна Предтечи.

Авто В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.

Футбол Моуринью не исключил, что вернется в Италию В Италии специалист возглавлял «Интер», с которым дважды становился чемпионом серии А, выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также с командой выиграл Лигу чемпионов.

Происшествия Кокорина и Мамаева этапировали в колонию Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев из столичного СИЗО № 2 отправились в колонию, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

Экономика Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.