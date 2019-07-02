"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.

Политика Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.

Шоу-бизнес Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.

Политика Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.

Футбол «Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова» Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.

Общество ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».

Происшествия Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.

Экономика ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие» Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Политика ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом» По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.

Общество 2 июля состоится полное солнечное затмение 2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.

Спорт WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.

Авто Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.

Технологии Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс» Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.

Транспорт В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний "В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".

Происшествия В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".

Политика В Совете Европы подсчитали долги России Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Общество Компанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США Details https: / / t.co / Vefdoqi7mW pic.twitter.com / HhsEjwlErF — CBS Philly (@ CBSPhilly) 2 июля 2019 г. Напомним, на прошлой неделе в Nike частично приостановили продажу кроссовок в Китае в связи с тем, что сотрудничающий с компанией японский дизайнер Дзюн Такахаси высказался в поддержку протестов в Гонконге с аккаунта фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

Происшествия Норвежцы не зафиксировали повышения радиации после пожара на подлодке Власти Норвегии не зафиксировали повышения уровня радиации в районе Баренцева моря, где произошел пожар на российской подводной лодке.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Происшествия В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.

Общество Россияне получат пенсионную льготу Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.