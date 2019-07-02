Авто

«АвтоВАЗ» приостанавливает производствоРИА Новости 11:16

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
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АВТОВАЗ приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти

КП - Ижевск11:27

Ижевский автозавод остановит производство с 3 июля из-за срыва поставок автокомпонентов

Сусанин12:10

АвтоВАЗ объявил о полной остановке производства из-за срыва поставок

РБК11:29

Стоп, машина: АВТОВАЗ сообщил о приостановке производства

63.ru13:14

«АвтоВАЗ» приостановит производство в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок компонентов

ТАСС11:25

«АвтоВАЗ» приостанавливает производство

РИА Новости11:16

«АвтоВАЗ» останавливает производство на неопределенный срок

Quto.ru11:09
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика

Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией

Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 12:03
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Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Футбол

«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»

Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста

Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Происшествия

Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии

Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
Обновлено в 11:36
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Тело пропавшей на озере Комо швейцарской футболистки найдено

Обновлено в 12:27
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Технологии

Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»

Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек

Обновлено в 13:31
Хоккей

«Каролина» повторила предложение «Монреаля» и сохранила хоккеиста Ахо

Обновлено в 14:09
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено в 13:55
Политика

В Совете Европы подсчитали долги России

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Общество

Компанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США

Details https: / / t.co / Vefdoqi7mW pic.twitter.com / HhsEjwlErF — CBS Philly (@ CBSPhilly) 2 июля 2019 г. Напомним, на прошлой неделе в Nike частично приостановили продажу кроссовок в Китае в связи с тем, что сотрудничающий с компанией японский дизайнер Дзюн Такахаси высказался в поддержку протестов в Гонконге с аккаунта фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Норвежцы не зафиксировали повышения радиации после пожара на подлодке

Власти Норвегии не зафиксировали повышения уровня радиации в районе Баренцева моря, где произошел пожар на российской подводной лодке.
Обновлено в 14:13
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов

В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Общество

Россияне получат пенсионную льготу

Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Авто

Появились тизеры нового Renault Duster

Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53
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