Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает производствоРИА Новости 11:16
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
Глава Мурманской области назвал гибель подводников страшной трагедией
Минобороны сообщило, что 1 июля в российских территориальных водах произошел пожар на глубоководном аппарате (его тип не уточнялся), в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Политика
Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир
Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Зенит» отозвал Полоза со сборов «Ростова»
Согласно информации «Ростова», Полоз был отозван по распоряжению петербургского футбольного клуба «Зенит», которому ранее принадлежал полузащитник.
Обновлено в 12:52
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €75 000 задержанным в ходе акций протеста
Суд обязал РФ выплатить активистке €15 000 компенсации за нарушение сразу пяти статей, предусмотренных Конвенцией, в том числе права на свободу собраний и объединений, пишут «Ведомости».
Обновлено в 11:19
Происшествия
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Гражданин России скончался в Финляндии на соревнованиях по триатлону Nokian Tyres IRONMAN Finland.
Обновлено в 11:36
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Экономика
ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»
Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Спорт
WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Авто
Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California
Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Калининграде в суши-баре отравились 13 человек
Обновлено в 13:31
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Политика
В Совете Европы подсчитали долги России
Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
Обновлено в 11:34
Общество
Компанию Nike вынудили снять с продажи кроссовки с флагом США
Details https: / / t.co / Vefdoqi7mW pic.twitter.com / HhsEjwlErF — CBS Philly (@ CBSPhilly) 2 июля 2019 г. Напомним, на прошлой неделе в Nike частично приостановили продажу кроссовок в Китае в связи с тем, что сотрудничающий с компанией японский дизайнер Дзюн Такахаси высказался в поддержку протестов в Гонконге с аккаунта фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Норвежцы не зафиксировали повышения радиации после пожара на подлодке
Власти Норвегии не зафиксировали повышения уровня радиации в районе Баренцева моря, где произошел пожар на российской подводной лодке.
Обновлено в 14:13
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили бывшего лидера уральских киргизов
В Екатеринбурге убили бизнесмена Камчы Каримова, который ранее занимал пост главы киргизской диаспоры в городе.
Обновлено в 11:36
Общество
Россияне получат пенсионную льготу
Согласно документу, льготой могут воспользоваться те россияне, которые должны были выйти на заслуженный отдых в 2019–2020 годах.
Обновлено в 00:15
Авто
Появились тизеры нового Renault Duster
Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
Обновлено в 00:53