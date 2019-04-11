Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в ЕвропуТарантас Ньюс вчера в 10:31
Как пояснили в пресс-службе компании изданию «Российская Газета», из-за ужесточения экологических норм в странах Европы АвтоВАЗУ приходится корректировать экспортную активность в этом регионе. Несомненно, что в какой-то момент российские автомобили покинут европейский рынок на некоторое время.
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Политика
Порошенко отправил в отставку главу Херсонской области
Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временным исполняющим обязанности губернатора Херсонской области.
Обновлено в 06:06
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля
В Москве и области из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности на 13 апреля, пишет News.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 06:17
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа
В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба
Обновлено в 04:12
Общество
Павильон «Космос» на ВДНХ посетили более миллиона человек
Павильон открылся после реставрации год назад. Бесплатные экскурсии, по словам мэра, посетили учащиеся из тысячи российских школ.
Обновлено в 03:55
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Четвертый день: суд рассматривает дело Кокорина и Мамаева
Во вторник в Пресненском суде столицы началось первое открытое слушание по делу «зенитовца» Кокорина и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:05
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Политика
Песков: Путин не вмешивался в дело Калви
Владимир Путин не вмешивался в расследование дела Майкла Калви и не мог никак повлиять на суд, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:36
Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко
«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли намерена вернуть отношения с Брэдом Питтом
Брак голливудских актеров может быть сохранен, если Брэд Питт согласится возобновить отношения с Анджелиной Джоли, как она того хочет.
Обновлено в 00:34
Политика
Литва отозвала своего посла из России
Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы, пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя МИД страны Расу Якилайтене.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Путин поручил продумать рост субсидий на авиаперевозки в Симферополь
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июня рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских воздушных перевозок в Симферополь, сообщается на сайте президента.
Обновлено в 04:45
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Космос
«Роскосмос» и S7 разработают многоразовую ракету «Союз-5 Light»
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Культура
«Роскосмос» стал официальным партнером фестиваля «Нашествие»
Обновлено в 04:36
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Оба двигателя соответствуют экологическим нормам Euro 6d-TEMP. Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Прощание с Владиславом Тетюхиным пройдет 13 апреля в Верхней Салде
Прощание с уральским меценатом Владиславом Тетюхиным состоится 13 апреля в Верхней Салде в Свердловской области.
Обновлено в 04:46
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика
Максим Топилин заявил о рекордном росте зарплат россиян
Реальная заработная плата выросла в среднем на 6,8 процента в 2018 году, напомнил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии ведомства.
Обновлено в 05:15
Общество
Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности
Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53